La tendance mode du «sandwiching» régale TikTok

La mode est cyclique et on peut le voir avec la tendance tirée des années 2000 de laquelle les tiktokeurs se régalent. Découvrez le sandwiching.

Technique qui ne date pas d'hier, peut-être pratiquez-vous déjà le sandwiching, sans savoir qu'il porte ce nom? L'astuce mode permet de facilement monter une tenue sans se casser la tête, ce qui plaît aux utilisateurs et utilisatrices de TikTok, qui à leur tour mettent le sandwiching à leur goût et y ajoutent leur touche personnelle.

Qu'est-ce que le sandwiching?

La technique du sandwiching est exactement comme elle sonne: un sandwich. Entre deux éléments de même couleur, on opte pour quelque chose d'une couleur différente afin de créer un look bien mis, sans casse-tête. Par exemple, un chemisier et des bottes noires, le pain, et une jupe en denim bleu entre les deux, la viande.

Le but est donc d'agencer deux éléments de couleur similaire à un élément de couleur différente pour créer un visuel rythmé. On n'hésite pas non plus à ajouter des textures, des proportions et de l'originalité à son look sandwich!

Comment s'approprier le sandwiching

Pour jouer avec la tendance, l'essentiel est de choisir deux couleurs. Une couleur qui agira comme "pain" et une couleur comme "garniture" à l'intérieur. Si vous avez des sneakers blancs et un t-shirt blanc, l'élément du milieu sera d'un coloris différent, créant ainsi le sandwich.

La technique est particulièrement efficace lorsque vous êtes en panne d'inspiration de style ou que vous êtes pressée. Le résultat est toujours assorti, bien balancé.

Dans la technique du sandwiching, vous pouvez oser les imprimés et les accessoires sans souci, tant que la règle est respectée. Votre élément du milieu pourrait tout aussi bien être une ceinture, un collant, un haut inséré entre un pantalon et un foulard au cou du même colori. C'est selon votre inspiration!

N'hésitez pas non plus à jouer avec les proportions, par exemple un soulier ballerine et un baby tee, agencés à un jeans extra large. Vous aurez un look de fin de semaine bien pensé et remarquable.

À vous de créer votre propre sandwiching, à votre goût!

