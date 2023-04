La tendance déco qu’on trouve chez toutes nos personnalités préférées

Partager







Il y a fort à parier que vous avez déjà vu apparaître cet objet déco dans le décor de l’une de vos personnalités préférées.

Disposé sur une table à café, bien en vue dans une étagère murale ou trônant à côté du lit, cet élément passe-partout est aussi beau pour les yeux que bon pour les neurones. Avez-vous une idée de ce dont il s’agit?

Eh oui, on parle des fameux livres de table! Surnommés aussi «livres à café», ils sont passe-partout et distingués, en plus d’apporter une touche de chaleur à n’importe quel décor.

Voici quelques exemples chez nos personnalités préférées:

1o Juliette Gosselin

2o Sarah-Maude Beauchesne

3o Valérie Chevalier

4o Alanis Desilets

5o Catherine St-Laurent

Adepte de cette tendance? Voici quelques livres à café à vous procurer:

Taschen

ACHETEZ ICI

Taschen

ACHETEZ ICI

Taschen

ACHETEZ ICI

Amazon

ACHETEZ ICI

Amazon

ACHETEZ ICI

Amazon

ACHETEZ ICI

Amazon

ACHETEZ ICI

