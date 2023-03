Partager







Pour être prêtes à vous lancer dans la nouvelle saison tout en style, voici la tendance à adopter pour le printemps selon votre signe du zodiaque.

Que vous aillez envie de renouveau, de compliments, de couleur ou de carrément tout changer dans votre garde-robe, l'astrologie vous donne un petit coup de pouce pour découvrir quelle tendance printanière est à tester.

Découvrez les tendances du printemps à essayer selon votre signe astrologique!

Bélier: Le denim

Le jean sous toutes ses formes est tendance pour la prochaine saison. Le jean n'est plus seulement utilisé pour des pantalons. Il se décline en bustier, en jupe, en robe, en veste, etc. Pour les Bélier rebelles, les ensembles en denim offrent un look féroce tout en étant chic. Le jean est toujours stylé, les Bélier aussi.

Taureau: Les fleurs 3D

Sur une robe, en collier, en détail sur un bustier, les fleurs 3D permettent un brin de folie à un Taureau toujours bien habillé. On reconnaît également dans la tendance un clin d'oeil subtil aux années 2000, un retour dans le passé qui fait plaisir aux Taureau qui bourgeonneront au printemps.

Gémeaux: Le sac carré à bandoulière

Les Gémeaux sont toujours en mouvement, toujours attendus quelque part. C'est pourquoi il faut que les Gémeaux aient tout sous la main dans un même sac. Dans les dernières années, le sac banane a évolué pour prendre une forme carrée, plus géométrique. Ce type de sac se porte autant avec une robe qu'avec un ensemble coordonné, des choses faciles à enfiler pour repartir aussitôt.

Cancer: Les robes à capuchon

Pour se sentir enveloppé, les robes et les une-pièce à capuchon sont sans pareil. On en voit énormément sur les tapis rouges, au grand plaisir des Cancer qui peuvent transposer ces éléments dans leur garde-robe coquette et un brin secrète. Les capuchons seront parfaits pour les jours encore frais.

Lion: Le vert lime

Une couleur vibrante et pas du tout discrète? Un choix tout indiqué pour les Lion. Le vert lime est vitalisant et versatile. Une robe, une veste, un ensemble assorti, un maillot, il y a plusieurs manières de porter le vert lime et les Lion en feront leur couleur ce printemps.

Vierge: Le trench-coat

La Vierge bien mise aura tout intérêt à faire la transition hiver-printemps avec un manteau intemporel comme le trench-coat. Le trench beige ou noir ira avec tout, tandis que les Vierge qui ont envie d'un brin de folie se tourneront vers un trench à motifs.

Balance: Les motifs de coeurs

Les Balance aiment aimer l'amour. Rien de moins. Ces passionnés seront ravis de pouvoir se vêtir de pièces aux imprimés de coeurs pour célébrer la saison de l'amour.

Scorpion: Le cuir sous toutes ses formes

Intenses, mystérieux, vénérés, les Scorpion attisent la curiosité. On scrutera avec envie les looks en cuir bien assortis des natifs de ce signe du zodiaque.

Sagittaire: L'imprimé zébré

Les Sagittaire que l'aventure appelle auront envie de mettre dans leurs valises des vêtements aux imprimés de vacances et l'imprimé zébré est tout à fait approprié pour eux.

Capricorne: La jupe longue

On a vu beaucoup la jupe en satin dans les dernières années et elle est toujours d'actualité. Les Capricorne ont également l'oeil sur les jupes longues en denim à fente, qui ajoute un côté sexy et stylé aux natives du signe Capricorne qui veulent tout de même dégager un côté sérieux.

Verseau: Les pièces translucides

Les Verseau sont les plus cool du zodiaque et leur personnalité est rafraîchissante. Les pièces en filet, un tissu frais et léger, représentent parfaitement le caractère de ce signe astrologique.

Poissons: Doux satin

Le satin garde une place de choix dans nos placards ce printemps, particulièrement chez les Poissons. Quelques pièces de transition comme un chandail associé avec une jupe en satin seront les uniformes tout-aller des Poissons.

