La tendance «peau de nuage» fait fureur sur TikTok

Si les deux dernières années se sont dessinées sous le signe des teints bonne mine et glowy, le début de 2023 annonce une nouvelle tendance maquillage qui risque de déboussoler le monde de la beauté.

Selon les dernières tendances aperçues sur la populaire plateforme de partage de vidéos, la peau de nuage, ou encore cloud skin, en anglais, serait au sommet des tendances maquillage. En quoi consiste une peau de nuage? Il s’agit du parfait hybride entre la peau extrêmement lumineuse et celle complètement mate des années 2010.

Terminé les joues qui brillent, le menton et le front qui luisent: c’est maintenant une texture de peau proche de celle, naturelle, qui mélange les textures. On garde donc certaines zones de la peau mates, d’autres plus brillantes et certaines, entre les deux. Cela recrée l’effet d’un éclairage professionnel, flouté, romantique et rêveur, comme une peinture rococo.

Cette tendance change énormément des dernières tendances skincare qui ont fait rage, comme, la glass skin (peau de verre) et dolphin skin (peau de dauphin), où l'on misait sur le glow.

Comment peut-on obtenir ce look parfaitement flouté? On opte pour une base fond de teint mate, puis on superpose des produits qui contiennent certains pigments réfléchissants.

Voici quelques produits pour atteindre la peau de nuage rêvée:

1. Crème sans huile Cloud Dew de Summer Fridays - 58$ chez Sephora

2. Anticernes illuminateur + ultracrémeux et crème de jour pour le contour des yeux Revealer de Kosas - 37$ chez Sephora

3. Fond de teint nuancé Bare With Me Blur - 17$ par NYX professional makeup

4. Poudre libre translucide photofinish de Wet n wild - 9$ sur Amazon

5. Illuminateur Bright Lights de Makeup Revolution - 14$ chez Pharmaprix

