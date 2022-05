La tendance perçage du moment préférée des stars

Partager







En matière de tatouage et de perçage, tous les goûts sont dans la nature. Cependant, on peut facilement succomber à la tentation quand on voit des vedettes qui nous inspirent arborer les modifications corporelles du moment.

Votre prochaine envie en matière de perçage sera peut-être plus discrète que vous ne le pensez, et plus accessible pour celles qui n'osent pas faire de grands changements. Dixie D'Amelio est la plus récente célébrité à arborer cette nouvelle tendance piercing.

Instagram / Dixie D'Amelio

Le perçage en question est le Snakebite, soit deux trous créés l'un près de l'autre, comme une petite morsure de serpent. On voit parfois ce type de perçage près des lèvres, mais ici, il est question d'avoir deux petits bijoux sur les oreilles.

Les bijoux qui seront positionnés sur l'oreille sont petits et minimalistes, tout en donnant un petit air rebelle.

Pour créer l'effet désiré, la disposition des perçages doit être côte à côte sur l'oreille, mais l'endroit précis de l'oreille à percer dépend vraiment de vos préférences. C'est un moyen parfait de s'aventurer dans les perçages sans y aller d'un emplacement qui peut être difficile à assumer quand on commence dans les modifications corporelles.

Il faut toutefois penser à la guérison et l'entretien. Il est impératif de se fier à votre artiste perceur pour la suite! Eau saline régulièrement pour éviter les infections, et il faut éviter d'utiliser des produits qui ne vous auront pas été conseillés.

Petits anneaux, simples bijoux or ou argent, pierre de naissance, tout est possible pour le perçage Snakebite.

