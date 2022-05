Voici la tendance photo préférées des stars sur Instagram en ce moment

Partager







De plus en plus de célébrités et d'influenceurs publient des photos floues et calculées sur Instagram. Découvrez en plus sur la tendance du planned blurry, ou si vous préférez, le plurry.

Vous l'avez peut-être remarqué sur Instagram, les gens cools publient des plurrys.

Des célébrités comme Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo et bien d'autres affichent des photos prises à la volée, mais tout de même posées. Le résultat a pour but de faire ressentir que la photo a été prise par quelqu'un qui n'arrive plus à tenir debout, ou que le sujet a légèrement bougé avec l'appareil jetable lors d'une soirée, comme dans les années 2000.

C'est là l'essentiel du plurry, planned blurry, traduit par flou planifié, cliché adoré du moment. L'esthétique de la fille de party, libre, authentique, qui a du vrai plaisir, est montrée dans la photographie floutée.

Contrairement à une série d'une centaine de photos pour trouver la bonne à publier, on veut donner l'impression qu'on l'a prise sur le moment. Seulement vous savez combien de photos floues vous aurez prises pour mettre la meilleure sur Instagram.

La tendance serait aussi expliquée par le mode nuit des iPhones, qui embarque automatiquement quand la lumière tombe. Celui-ci changerait le temps d'exposition et donc augmenterait le floutage.

Avec le retour des longues soirées d'été entre amies, l'envie de sentir une légèreté revient, sans se concentrer à attendre que la caméra ne focalise. C'est pourquoi on sent un esprit festif avec la tendance photo du moment!

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s