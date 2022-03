«La vie compliquée de Léa Oliver» de retour pour une 3e saison!

Partager







Moins d'un mois après la sortie de la saison 2 de La vie compliquée de Léa Olivier, voilà qu'on apprend que la populaire série sera de retour pour une troisième saison!

De passage à Salut Bonjour dimanche le 20 mars, la comédienne Laurence Deschènes qui tient le rôle titre dans la série a annoncé la bonne nouvelle. En effet, Léa Olivier aura une troisième saison et les tournages débuteront très bientôt.

Voici donc tout ce qu'on sait sur la saison 3 de La vie compliquée de Léa Olivier :

Quelle sera l'histoire de La vie compliquée de Léa Olivier saison 3?

Basée sur les romans du même nom par Catherine Girard-Audet, la série suit une adolescente, Léa Olivier, qui voit son monde changer lorsque sa famille déménage à Montréal, à 500 km du village où elle est née.

Pour la saison 3, on retrouve Léa au retour du camp. Celle-ci tente de se trouver un emploi d'été en attendant le retour des classes, ce qui l'amène à se poser des questions sur son avenir. Les tensions seront à leur max entre les personnages puisque Léa va se rapprocher d'Olivier, au grand dam de Maude qui a un oeil sur lui. Alex veut se présenter pour devenir président de classe, et Léa va lui porter main forte, ce qui alimente la chimie entre-eux. Ce sera une saison haute en émotions. Il y aura plusieurs bouleversements pour la gang de Sainte-Marie comme de l'infidélité, des divorces et même du décrochage scolaire! Ça va brasser.

Quels acteurs vont jouer dans la saison 3 de La vie compliquée de Léa Olivier?

Laurence reprend le rôle de Léa Olivier, tout comme Sam-Éloi Girard dans celui d'Éloi, Thomas Delorme dans celui de Thomas et Léanne Désilets qui joue Marilou.

On va aussi retrouver Justin Simon dans le rôle d'Olivier, Karl-Antoine Suprice dans celui d'Alex et la liste continue.

La saison 3 de La vie compliquée de Léa Olivier sort quand?

Le tournage de la saison 3 débutera à l'été 2022. On peut donc s'attendre à une diffusion au début de l'année 2023!

La bande-annonce de La vie compliquée de Léa Olivier saison 3

Le tournage n'étant pas commencé, nous n'avons pas encore d'images, mais cela ne saurait tarder!

À suivre!

