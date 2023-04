Voici LE bikini qui dominera l’été 2023

Partager







On le voit sur les plus grandes célébrités et les créatrices de contenu les plus suivies. Voici le bikini à avoir dans la mire à l’été 2023.

À vos pelotes de laine et vos aiguilles: la tendance bikini en tête de liste pour les beaux jours est le bikini en crochet. Boho à souhait, on aime le côté artisanal du maillot de bain crochet, qu’on complète souvent d’un par-dessus assorti, d’un pantalon ample ou d’une jupe dans la même matière. Il a fait son entrée dans notre rotation de maillots l’été dernier, mais c’est en 2023 que le bikini crochet sera plus présent que jamais.

Contrairement aux textiles de maillots de bain plus classiques, on préférera le bikini en crochet pour faire bronzette plutôt que pour se baigner.

Quelques inspirations de célébrités

La reine Gen Z de TikTok a ajouté des breloques dorées et une jupette assortie pour un parfait look boho sur un bateau à Miami.

L’actrice Sydney Sweeney a porté le bikini crochet à haut à manches Bardot et appliques de fleurs.

Dua Lipa est adepte du bikini crochet pour ses escapades au soleil. Elle en a porté un à l’effigie du personnage Hello Kitty et un second en teintes orangées à motifs de carreaux.

Kylie Jenner a également fait dans le damier avec un minibikini crochet à lanières rose et rouge.

Vous avez quelques semaines pour vous mettre à l’art du crochet pour créer votre bikini de rêve, mais d’autres options s’offrent à vous pour obtenir le look de plage le plus recherché de l’été.

Voici quelques bikinis à vous procurer!

Ensemble bikini 2 pièces avec string et chaîne – 39$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Deux-pièces en crochet Sienna par Rhythm – 65$ le haut et 60$ le bas chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Bikini crochet à franges – 43$ sur Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

Maillot de bain bikini en coton – à partir de 12$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Le bikini crochet et pampilles par Rip Curl – 100$ le haut et 85$ le bas chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

