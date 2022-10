Toutes les influenceuses adoptent la tendance sexy du boxer apparent

Partager







La jeune génération féminine s’empare du boxer des garçons.

Après le costume masculin, les sous-vêtements masculins? Cela semble être une des tendances de la saison... mais précisons qu’il s’agit de rendre apparents ses caleçons! On doit laisser voir le large élastique du boxer, et même un peu du tissu.

Pour contrebalancer l’effet garçon manqué, on arbore le boxer avec une minijupe ou un short féminin. La tendance prend d'assaut les réseaux sociaux, renforcée par l’exemple des stars comme la mannequin Bella Hadid, qui, elle, ose le pantalon baggy et le boxer, comme dans les années 2000, où le pantalon tombait sur les fesses et ne cachait rien du sous-vêtement masculin.

Kylie Jenner, à son tour, porte le boxer masculin et en fait l'élément principal de ses looks.

Si enfiler un boxer masculin peut toujours faire l’affaire, il serait plus chic de porter un boxer pour filles...

Le boxer réussira-t-il à supplanter le string apparent, qui tente poussivement un retour? Le match est en cours.

