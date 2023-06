Carnet d’adresses: les bons coups à Rome selon Geneviève O’Gleman

Partager







Nutritionniste, autrice, animatrice; Geneviève O’Gleman cumule plusieurs chapeaux.

À ceux-ci devrait s’ajouter le titre de grande voyageuse, puisque la femme derrière le tout nouveau livre de recettes Tellement Frais revient d’un énième séjour en Italie, où elle cumule les bonnes adresses.

Fidèle au poste, l’équipe de Silo 57 a voulu connaître les meilleurs coups de Geneviève dans sa ville fétiche, Rome.

Voici donc le carnet d’adresses de Geneviève O’Gleman pour un séjour rêvé dans la capitale italienne:

Q: Quelles sont tes villes italiennes préférées et pourquoi?

Geneviève O'Gleman

R: J’aime tout de l’Italie! J’y suis allée six fois et chaque fois je tombe un peu plus en amour. Même si j’ai un coup de cœur pour Rome, Turin, Florence, Venise, Palerme, Monopoli, Sienne, Bologne, Milan, Marsala sont TOUTES des villes magnifiques où je me suis régalée. Je n’ai jamais été déçue en Italie et c’est clair que je n’ai pas fini d’explorer ce pays. Voici quelques-unes de mes bonnes adresses à Rome, j’ai dû choisir parce qu’il y en a trop!

Q: Où as-tu mangé les meilleures pâtes?

Geneviève O'Gleman

R: À Rome, c’est à l’Osteria da Fortunata, près de Campo de’ Fiori. Il s'agit d'une institution. Les cacio e pepe sont particulièrement délicieux. Et quand on voit les pâtes fraîches fabriquées sous nos yeux, on sait qu’on ne se trompe pas.

Via del Pellegrino, 11/12

Q: Où as-tu mangé la meilleure pizza?

Geneviève O'Gleman

R: À Piccolo Buco ! On y fait la file, et ça en vaut la peine. Ils ne prennent pas de réservation, les pizzas sont excellentes et comme elles sont relativement petites (d’où le nom piccolo), on peut en essayer plusieurs et partager.

Via del Lavatore, 91

Geneviève O'Gleman

Sur le pouce, on peut aussi aller au Mercato Centrale, où la pizza est vraiment réussie. C’est pas cher, à deux pas de la station de train Termini et il y a plein de garnitures différentes. On achète la pizza au poids, ils nous coupent des “pointes” carrées de la taille de notre choix. On peut donc essayer tout plein de variétés! Le Mercato Centrale c’est comme un “Time Out Market”, il y a plusieurs différents restos réunis, beaucoup d’ambiance, de bons vins...

Via Giovanni Giolitti, 36

Q: Où trouve-t-on le meilleur gelato?

Geneviève O'Gleman

R: Sans hésiter, chez Rigel dans Trastevere, j’ai capoté sur la glace chocolat blanc, citron, amandes et safran! J’ai voulu essayer toutes les saveurs. Ils proposent des mélanges originaux qu’on ne trouve pas ailleurs et c’est à se rouler par terre!

Vicolo del Cinque, 17

Q: Quelles sont les choses à voir absolument en Italie si on visite le pays pour la première fois?

R: Rome est définitivement une ville incontournable. Il y a des ruines partout dans la ville, on y trouve des vestiges de toutes les époques, on y mange bien, c’est beau, les gens sont gentils! Une fois qu’on a visité le Colisée, le Forum romain, la colline Palatina... des musts, ça vaut la peine de s’éloigner des lieux touristiques pour se balader dans les quartiers moins achalandés comme Testaccio ou Coppedè. On peut aussi aller pique-niquer à la Villa Borghese, un immense parc où les familles italiennes se réunissent. Les enfants courent, les gens font la sieste, un grand contraste avec les sites ultras touristiques du centre.

Q: Quels sont les hôtels ou les hébergements que tu as préférés lors de ton séjour?

Airbnb

R: En voyage, j’adore me trouver un appartement, via des sites comme Airbnb ou VRBO, pour avoir un “pied à terre” dans la ville. C’est plus chaleureux que l’hôtel, on peut se faire une petite épicerie pour les déjeuners, ou encore y prendre l’apéro en se préparant pour sortir souper... c’est plus convivial et c’est ma formule préférée. Souvent, les hôtes sont très serviables et nous pistent sur leurs bonnes adresses secrètes contrairement aux hôtels qui ont trop souvent le réflexe de diriger leurs clients vers des “valeurs sûres” (lire : trappes à touristes).

Q: Peux-tu nous partager un «hidden gem» qui mériterait d’être plus connu?

R: The Court Rooftop : c’est un bar chic avec vue imprenable sur le Colisée. Ça vaut vraiment la peine! C’est mon amie Emilie Duquette, animatrice à RDS et qui a habité Rome avec son copain italien qui m’a conseillé d’aller là. Les cocktails sont créatifs et on les sert automatiquement avec un spectaculaire plateau apéro. Il faut calculer 30 euros par personne et il faut réserver un moment à l’avance. Le bar se classe chaque année dans les palmarès des meilleurs au monde.

Via Labicana, 125

