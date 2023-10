Le comédien Sam-Éloi Girard joue les mannequins dans cette séance photo vintage

Partager







Le jeune acteur chouchou des téléspectateurs québécois a changé son chapeau de comédien pour celui de mannequin le temps d’un photoshoot aux allures rétro.

Celui que l’on verra bientôt dans la quotidienne Indéfendable a un horaire plutôt occupé avec ses tournages, mais ce dernier a tout de même fait de la place dans son agenda pour un projet très intéressant.

Ayant un sens du style bien aiguisé, Sam-Éloi ne pouvait refuser de se faire tirer le portrait pour l’entreprise de mode Carole, une compagnie d’ici qui offre des vêtements vintage et seconde main haut de gamme.

Dans la lentille du photographe Joshua Chavarria, le jeune homme a pris différentes poses pour montrer l’ensemble dans tous ses angles. Celui-ci a opté pour un manteau bleu marin à fermeture éclair, le complément qui s’agence parfaitement à la tenue du même coloris.

Dans son look automnal rétro, Sam-Éloi y est allé d’un jean XXL séré à la taille d’une ceinture au motif de serpent et d’un sweatshirt à capuche à l’effigie de la populaire auto Corvette. Un saut dans le temps qui lui colle à la peau: on lui donne la note de 10/10.

STORY INSTAGRAM / SAM-ÉLOI GIRARD

Sam-Éloi nous prouve qu’il excelle tant dans son domaine d’acteur que lorsqu’il s’amuse à jouer les mannequins. Il est impeccable à tous les niveaux!

