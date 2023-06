Le couple gagnant de la saison 3 de «l'île de l'amour» annonce du changement dans leur vie

Partager







Hugo Brochu et Lorie Boucher ont pris un moment sur les réseaux sociaux pour présenter le plus récent changement dans leur vie de couple.

Ensemble, les gagnants de la plus récente saison de l'île de l'amour sont passés chez Kevins-Kyle, Le Studio pour un changement capillaire estival.

Hugo est désormais plus blond que jamais et Lorie est embrassée par le soleil pour la saison estivale. Kevins-Kyle et son équipe ont mis leurs doigts de fées à l'oeuvre pour rendre le couple glamour. Le coiffeur a documenté la journée du couple dans une vidéo TikTok qui montre chaque étape.

Kevins-Kyle ajoute que le couple chouchou de cette saison ne se lâchait pas d'une semelle pendant leur temps de pause. Ils sont particulièrement amoureux depuis leur retour au Québec!

L'équipe a appliqué un nuanceur sur les chevelures de Lorie et de Hugo. Lorie a aussi eu droit à moment détente alors qu'elle se faisait maquiller par Alexandra Fidiadis Hêtu. Pour un maximum de mouvement et de volume, des rouleaux ont été utilisés pour la tête de Lorie.

Le résultat est sensationnel. Le couple est prêt pour l'été!

