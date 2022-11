Le jean préféré d’Hailey Bieber est offert à plus de 50% de rabais

Partager







Le jean Levi's intemporel et favori de la mannequin Hailey Bieber est disponible à gros rabais pour le Vendredi Fou.

• À lire aussi: Ce manteau puffer North Face adoré des stars est au mégarabais en ce moment

• À lire aussi: Pré Vendredi Fou: les produits de la marque CeraVe en méga solde

La marque Levi's est reconnue pour ses coupes qui ne déçoivent pas, la qualité durable et les coloris classiques. Pas étonnant que les plus grandes muses de la mode les aient adoptés, et ce depuis longtemps. Hailey Bieber porte d'ailleurs régulièrement le sien, le modèle Low Pro.

Le modèle est inspiré du début des années 2000 avec une coupe Bootcut et une taille basse, l'obsession pantalon du moment.

En mode plus relaxe ou avec un veston et des pièces plus élevées, le jeans Low Pro est facile à agencer.

Le modèle polyvalent est adaptable selon les humeurs et les occasions. Quand elle porte un pantalon, Kendall Jenner adapte le jean à sa manière, haut très écourté et bottillons à talon inclus.

C'est maintenant le moment idéal pour se procurer un jean Levi's qui vous suivra très longtemps. Le modèle Low Pro est soldé à plus de 50% sur Amazon pour le Vendredi fou.

Courtoisie

Une occasion à ne pas manquer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s