Voici le jean que toutes les vedettes et influenceuses s'arrachent cet automne

On vous invite à pratiquer et répéter le mantra de l'automne en ce qui a trait aux jeans qu'on va porter. Plus c'est large, mieux c'est.

Il s'est taillé une place au premier plan dans nos commodes dès 2022 et cette année, il est plus fort que jamais. Le denim se porte large et tombant sur les hanches. Pour la saison, on a une variété de coloris avec lesquels jouer. Noir, indigo moyen classique, délavé à l'acide, le choix est à vous, et la manière de l'agencer également. Voici quelques inspirations de vos célébrités et influenceuses favorites.

En plus d'en plier le revers, Milaydie Bujold a agencé son jean à des éléments éclectiques, mais harmonieux. Un corset sans bretelles en guise de haut, une chaîne de taille et des UGG, élément qui revient également pour la saison fraîche. Enfilez une laine ou un veston extra-large et vous serez prêtes à arpenter la ville comme Milaydie... ou le café du coin!

Le denim XXL peut prendre différentes tangentes, dont celle d'une fermeture asymétrique comme sur Audrey Rivet. L'influenceuse agence son jean à un t-shirt à inscription et des ballerines. L'ensemble parfait pour la transition entre les saisons.

Accompagné d'un veston écourté et d'une ballerine vernie à bout rond, le jean large peut faire son chemin dans la garde-robe professionnelle.

Enfilez un pull à col montant dans une teinte vert sapin et manteau aviateur en cuir pour compléter le look de vos jeans jambe largea à plis et vous serez prêtes à arpenter les sentiers en nature pour voir les magnifiques couleurs d'automne comme Emma Chamberlain.

Le jean extra-large fait à toutes et se prête au style que vous lui donnerez.

Voici nos modèles préférés pour la saison:

Le jean jambe large uni Coupe Folk, 69$ chez Simons

Jean à jambe large, 65$ chez Garage

Jean coupe classique ample des années 1990, 60$ chez H&M

Jean à jambe large à plis, 70$ chez Dynamite

Jean à jambe large et taille haute, en solde à 42$ chez Reitmans

Jean décontracté Smidow, 29$ sur Amazon

Jean taille haute années 90, 50$ chez Ardène

Jean coupe généreuse à jambe large en denim non extensible à taille très haute, en solde à 48$ chez Old Navy

Jean ample Osaka délavé foncé à taille haute, 30$ chez Urban Planet

Jeans Low Pro de Levi's, 108$ sur Amazon

