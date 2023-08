Le look de Charlotte Cardin épate tous les festivaliers à Osheaga

Partager







La chanteuse chouchou du Québec a ébahi ses fans avec une nouvelle qui a su plaire à de nombreuses personnes, annonçant sa participation surprise à Osheaga cette année. Celle qui épate en tous points par son talent musical a également enflammé la scène principale avec un look de feu.

• À lire aussi: Osheaga 2023: voyez tous les plus beaux looks des influenceurs croisés durant le festival

• À lire aussi: Dans son lit, Charlotte Cardin prend la pose en petite culotte de dentelle

• À lire aussi: 10 vedettes québécoises adorées qu'on a connu à «La Voix»

Ne faisant point partie de la programmation originale de la 16e édition du populaire festival, Charlotte Cardin a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle se joindrait aux artistes attendus.

STORY INSTAGRAM / CHARLOTTE CARDIN

À quelques jours de préavis, Osheaga a fait appel à la musicienne montréalaise pour remplacer la chanteuse Aya Nakamura, car l’interprète de Djadja avait des soucis de santé qui l’empêcheraient de venir performer au parc Jean-Drapeau le soir du 4 août.

Charlotte a ainsi pris le relais en offrant une prestation mémorable. Sachant très bien que ses fans n’en pouvaient plus d’attendre jusqu’au 25 août prochain, date de sortie de son second opus 99 Nights, cette dernière a joué sur scène quelques chansons de l’album en primeur.

La belle brunette a chanté en exclusivité le premier morceau de son prochain album, intitulé Puppy. Elle a aussi interprété le ver d’oreille Jim Carrey, au grand bonheur du public présent à Osheaga. La jeune femme a exprimé aux spectateurs le privilège immense qu’elle avait de retrouver la scène du festival qu’elle porte dans son coeur.

On ne peut passer sous silence son look qui a fait des flammèches lors de cet incroyable spectacle.

Thierry Laforce / Agence QMI

Vêtue de d’un pantalon cargo kaki à taille très basse, elle a agencé le tout d’un crop top de style militaire noir avec franges.

Thierry Laforce / Agence QMI

Laissant entrevoir le plus de peau possible dans ce style vestimentaire des plus sexy, Charlotte avait également le dos nu. Cette dernière était plus sensuelle que jamais et l’on peut dire qu’elle a fait une apparition marquée sur scène!

Thierry Laforce / Agence QMI

L’interprète de Meaningless a tout cassé et la foule ne semble pas près de s’en remettre de sitôt.

Thierry Laforce / Agence QMI

Après avoir goûté à quelques extraits de son deuxième album, on doit s’armer de patience jusqu’au 25 août prochain pour découvrir les merveilles que Charlotte nous réserve.

• À lire aussi: Charlotte Cardin change de tête pour l'été

• À lire aussi: Charlotte Cardin dévoile ses fesses dans une robe entièrement transparente

• À lire aussi: Charlotte Cardin réalise qu'elle est le sosie parfait de cet acteur de Stranger Things

À VOIR: Charlotte Cardin adopte la tendance sexy de l'année: le microbikini