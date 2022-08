Voici LE manteau de l'automne porté par les stars

Partager







Les journées se font plus fraîches et on doit se couvrir. Autant le faire avec style, et pas avec n'importe quel manteau. On s'inspire de nos célébrités préférées pour dénicher la pièce de résistance de nos looks d'automne 2022.

Cette saison, on se réchauffe avec le manteau de moto de cuir en mode oversized. Hailey Bieber en porte constamment un. L'entrepreneure derrière la marque Rhodes paire même le manteau du moment avec les flâneurs, chaussures tendance à se procurer sur-le-champ.

• À lire aussi: Cette chaussure masculine va dominer l’automne 2022

Les mannequins Kendall Jenner et Bella Hadid ont porté le moto jacket dans les coloris jaune et avec col montant.

Julie-Anne Ho l'a porté court, mais très large, assorti à des pantalons.

Le blouson de moto en cuir vous suivra au fil des saisons, mais aussi des années. Une pièce qui se mérite le badge d'incontournable dans une garde-robe. Il se porte facilement pour une transition facile de vos vêtements d'été, un pantalon large ou encore avec une robe midi en tricot et des bottes hautes. Il ajoute un côté rebelle à tout ce qu'il touche.

Voici comment quelques blousons de moto à vous procurer pour être au chaud cet automne:

Blouson de moto en faux cuir - 99,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

Veste moto en faux cuir à détails côtelés - en solde à 67,42$ chez Reitmans

Courtoisie

ACHETER ICI

Le blouson moto Ivanna de Noize - 120$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Veste grande taille de style motard - 85$ chez H&M

Courtoisie

ACHETER ICI

Blouson de moto en faux cuir Charlie - 99,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

Veste en faux cuir à col tailleur - en solde à 67,42$ chez Reitmans

Courtoisie

ACHETER ICI

Le perfecto cuir lisse Twik - 275$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

Veste de moto en similicuir Levi's - 115,74$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

