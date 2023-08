Voici le meilleur moment pour une coupe de cheveux selon l'astrologie et TikTok

Partager







La rentrée et l'automne sont à nos portes et vous désirez du changement? On vous indique le moment parfait pour prendre rendez-vous pour une coupe grâce au cycle lunaire.

Changer de tête peut être libérateur et donner confiance, mais très souvent, on hésite longuement à savoir quelle coupe choisir et quand se lancer dans ce changement. Une tendance est de plus en plus remarquée par les coiffeurs en salon qui voient leur calendrier de rendez-vous se remplir. Des clients et clientes se fient désormais au cycle lunaire pour changer de tête! Sur TikTok, des milliers de personnes s'intéressent au mouvement #newmoonhaircut et explorent cette avenue.

Une nouvelle coupe de cheveux vient souvent de pair avec une envie de faire bouger les choses, tout comme le début d'un cycle lunaire avec la Nouvelle Lune. En astrologie, la Nouvelle Lune est un moment pour se poser et manifester des intentions qui résonnent avec soi et marquer le début d'un nouveau chapitre. C'est pourquoi on voit en salon une augmentation des rendez-vous à ce moment.

Les coupes effectuées en fonction du cycle lunaire auraient pris racine dans l'éveil spirituel que plusieurs tentent d'implanter dans leur quotidien. Curieusement, la clientèle qui opte pour un rendez-vous à la Nouvelle Lune aurait une plus grande confiance en elle en trouvant un sens plus profond à une nouvelle coupe, une connexion aux astres.

En salon, une coupe en lien avec le cycle lunaire serait plus cérémoniale qu'un simple rafraîchissement. On y sentirait un ancrage dans le moment, un moment pour prendre soin de soi et de gratitude envers sa chevelure.

La manière la plus simple pour prendre rendez-vous en fonction des cycles lunaires et de la Nouvelle Lune est de se fier aux calendriers lunaires pour déterminer les moments propices à une nouvelle coupe ou encore une nouvelle couleur. Vous aurez une bonne idée du moment où vous passerez sur la chaise du coiffeur!

