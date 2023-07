Le menu d’automne de Starbucks aurait fuité et voici les nouveautés

Partager







Les couleurs ne sont peut-être pas encore apparues dans les arbres, mais le menu d’automne de Starbucks, lui, est débarqué plus tôt que prévu sur les réseaux sociaux. En plus des breuvages adorés de la saison, pas une, mais DEUX nouvelles boissons verront potentiellement le jour! Voici ce qui vous attend (très) prochainement.

• À lire aussi: Alicia Moffet dévoile LA recette secrète qu’elle commande au Starbucks

• À lire aussi: Découvrez la recette secrète Starbucks du «Barbie Frappuccino» viral sur TikTok

• À lire aussi: Les nouvelles boissons Starbucks de l’été sont dévoilées et voici pourquoi vous devez y goûter

L’automne arrive plus vite que l’on croit, au grand plaisir des adeptes de la populaire chaîne qui nous a rendus accros aux lattés à la citrouille épicée.

Un internaute a lancé une rumeur qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux: celui-ci a divulgué en exclusivité les nouveautés qui s’introduiront au menu automnal de Starbucks.

Si tout cela est vrai, les classiques breuvages à l’image de la saison plus froide reviendront, tels que le macchiato croustade aux pommes et boisson à l’avoine, le café infusé à froid crème à la citrouille et le fameux latté à la citrouille épicée. D’autres recettes sont également attendues!

Voici donc, en exclusivité, les ajouts révélés qui risquent d’intégrer la famille d’automne:

Thé chai latté glacé crème à la citrouille

Espresso glacé secoué croustade aux pommes et boisson à l’avoine

Pour les personnes gourmandes de ce monde, les habituels hiboux en cake pop et les muffins à la citrouille et au fromage à la crème seront de retour. Un nouveau croissant devrait faire son apparition, soit aux pommes cuites au four avec des saveurs inspirées de l’automne.

Pour l’instant, le mystère plane à savoir si ces nouveautés verront bel et bien le jour. On risque d’en apprendre davantage le 29 août prochain, date de lancement officielle du menu automnal.

Avant de sortir nos laines, profitons encore des boissons glacées du moment!

• À lire aussi: Cette boisson Starbucks automnale goûterait la Bièraubeurre

• À lire aussi: Voici comment vous faire un délicieux latté à la citrouille épicé à la maison

• À lire aussi: Voici ce que vous commandez au Starbucks selon votre signe astrologique

À VOIR: 50 photos à couper le souffle d'influenceuses québécoises en bikini à l'été 2023