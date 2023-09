Voici LE mot qui pourrait tout changer en amitié

Partager







L'amitié comme l'amour nécessite son lot d'efforts et d'entretien. Une amitié qui dure est basée sur plusieurs facteurs, dont un tout petit mot.

Une relation d'amitié a besoin d'empathie, de proximité, d'écoute, de loyauté et d'engagement, entre autres choses. Un psychologue américain réputé, Clifford N. Lazarus, a soulevé qu'un mot puisse souder les liens d'amitié et promouvoir l'intimité entre deux personnes, platoniques ou non.

Le mot qui change tout

Clifford N. Lazarus indique qu'une des manières les plus efficaces pour se rapprocher et encourager la positivité dans une relation est d'utiliser le mot «oui» le plus possible.

Selon le psychologue, un grand nombre de gens utilisent des réponses sans engagement lorsque vient le temps de discuter de projets, de sorties, d'occasions avec ses proches. Très souvent, une personne a tendance à lancer des «peut-être», des «je ne suis pas sûre», des «on verra» qui sortent de l'engagement.

Il ajoute que «plus encore, plusieurs personnes ont la réponse automatique par défaut «non», lorsque vient le temps de leur demander quelque chose.»

Selon l'expert, quand un proche demande une faveur, un service ou une demande quelconque, un simple «oui» et ses alternatives toutes aussi affirmatives peuvent tout changer. À moins d'avoir une excellente raison de répondre «non», ou si la demande est déraisonnable, c'est le «oui» qui peut aider aux rapprochements et à la confiance.

Trois conseils pour appliquer le «oui» dans nos relations d'amitié

Le psychologue Clifford N. Lazarus ajoute trois manières d'appliquer le «oui» dans le quotidien pour des échanges des plus positifs.

1. Dire «oui» le plus possible. Ça ne vous engage pas nécessairement à quelque chose sans issues. Si vous devez vous désister, ça sera possible en douceur.

2. Si vous rejetez une demande ou une suggestion d'un être cher, proposez une alternative (ou même deux) qui vous réunira à un autre moment tous les deux.

3. Si vous devez dire non à un moment précis ou à une tâche que vous ne pouvez pas faire au moment demandé, spécifiez à votre proche le moment où cela sera possible pour vous.

Bref, on dit «OUI» à nos amis!

