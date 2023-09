Le populaire podcast «Sexe Oral» lance sa gamme de produits érotiques et vous voudrez tout vous procurer

Partager







Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, les animatrices du podcast Sexe Oral, ont fait le grand saut en sortant leur toute première collection de produits érotiques à l’effigie de leur balado.

• À lire aussi: 15 mythes sur le sexe que vous avez probablement déjà entendus

• À lire aussi: 5 questions importantes pour voir si ton crush et toi pourrez bâtir une relation durable

• À lire aussi: Ce tutoriel de Lysandre Nadeau montre comment transformer la chemise de ton chum en bustier

Les jeunes femmes de talent qui brisent les tabous en abordant la sexualité de façon décomplexée ont dévoilé leurs nouveaux jouets sexuels et produits sensuels en collaboration avec HighOnLove et Eros et Compagnie.

Pour souligner cette association, plusieurs influenceurs étaient de la partie lors du lancement de leur «merch» Sexe Oral, attendue par des milliers de fans du podcast.

Remplies d’émotions, Joanie et Lysandre ont tenu a remercier toutes les personnes présentes lors de cet événement à succès. Elles en ont aussi profité pour mentionner leur code promotionnel, valide en ligne seulement, en souhaitant beaucoup de plaisir à leurs abonnés Instagram.

Rose, audacieuse, coquine et intrigante, cette collection propose des produits spécifiquement sélectionnés par les animatrices pour offrir une intimité épanouissante et passer les sensations physiques à un autre niveau chez leurs auditeurs et auditrices. De quoi enflammer vos soirées!

STORY INSTAGRAM / JOANIE GRENIER

Si le balado est présenté par Eros et Compagnie, il n’est pas surprenant d’apprendre que les nouveaux produits sont maintenant disponibles dans toutes leurs boutiques ainsi que leur site web.

Voici quelques items sexuels à découvrir:

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Ce jouet en verre durable, thermorésistant, hygiénique et polyvalent saura vous faire jouir de plusieurs façons. D’un côté, il est parfaitement courbé pour une stimulation du point G ou de la prostate. De l’autre, il fera office de manchon anal que vous pourrez porter durant vos rapports intimes pour maximiser vos sensations.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Révolutionnant l’avenir des préliminaires, ce mélange d’huiles entièrement naturelles nourrit la peau tout en libérant le corps et l’esprit. Cette huile enivrante a le pouvoir d’apaiser les tensions, d’augmenter le flux d’énergie et de stimuler la circulation. Glissant en douceur sur la peau, elle rehaussera vos moments érotiques.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Voici un jouet qui a tout pour plaire. Avec ses trois moteurs distincts, vous n’avez pas à craindre qu’il manque de puissance. La vibration du manche complet vous donnera des frissons, sans oublier la stimulation du point G par l’entremise des ondes de pulsation pour venir tapoter à l’endroit précis de votre bonheur!»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Ce stimulateur combine la pulsion d’air et la vibration selon vos envies. La technologie sans contact d’air pulsé viendra entourer votre clitoris et le stimuler doucement en vous donnant la sensation d’une douce succion. Il est possible de naviguer entre les 11 modes afin de trouver celui qui vous fera atteindre l’orgasme à tout coup! Le massage que ce jouet fait vous donnera l’impression de recevoir le meilleur des cunnilingus.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Ce n’est pas qu’un simple vibrateur à oreilles de lapin qui vous chatouille le clitoris. Cette petite merveille comporte trois moteurs indépendants qui ont chacun 10 modes. Un moteur vibrant pour la portion externe du clitoris, un moteur à ondes pulsées pour stimuler la zone G à l’intérieur du vagin et un deuxième identique pour stimuler la partie interne du clitoris juste à l’entrée du vagin. Aucune zone ne sera négligée!»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Ce petit jouet à succion vibrant possède 4 modes de succion douces et 10 vitesses de vibrations. Vous n’avez qu’à placer le jouet au niveau de votre clitoris, la succion vous permettra de ne pas avoir à le maintenir en place. La vibration fera agiter les deux petites langues et les petits poils en silicone. C’est un excellent jouet pour préparer à une pénétration ou encore pour la masturbation.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Augmentez la chaleur et créez l’ambiance pour un massage sensuel avec cette luxueuse bougie de massage sensuelle au parfum enivrant d’eucalyptus et de pamplemousse. Allumez simplement la bougie de massage et attendez environ 10 minutes pour que l’huile se forme. Éteignez la flamme. Versez l’huile (non brûlante) sur la zone souhaitée et massez doucement le corps de votre partenaire.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Vous avez envie de prendre le contrôle de votre partenaire? Ce bâillon est fait pour vous. Ce petit accessoire permet d’empêcher la personne qui le porte de parler et contrôle la respiration de cette dernière. Il est simple à utiliser, confortable à porter et ajustable grâce au velcro. Ce bâillon est parfait comme premier accessoire BDSM, car il permet de respirer aisément à travers les trous.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Ce dildo est parfaitement texturé, conçu avec des testicules réalistes pour une expérience des plus naturelles. Il comprend une ventouse robuste pour que vous puissiez le coller sur pratiquement n’importe quelle surface lisse pour un plaisir mains libres.»

VIA EROS ET COMPAGNIE

«Vous avez la dent sucrée? Ouvrez votre appétit sexuel et laissez-vous envelopper par cette odeur enivrante, douce et enveloppante de l’arôme sucré et décadent que vous offre ce baume à lèvres. La très populaire fragrance Sugar High de HighOnLove, maintenant offerte en baume à lèvres. Miam!»

Bonne découverte!

• À lire aussi: Voici la vérité derrière ces 15 mythes sur l’orientation sexuelle

• À lire aussi: 23 photos des baisers les plus langoureux de nos célébrités et influenceuses québécoises favorites

• À lire aussi: Kylie Jenner et Timothée Chalamet s'affichent plus officiels que jamais au US Open

À VOIR: Couple Challenge entre Megan Cyr et Ismaël Dumerlus