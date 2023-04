Le premier look d’Olivier Dion pour «L’île de l’amour» fera monter la température

Partager







À quelques heures de la grande première de la troisième saison de L’île de l’amour, Olivier Dion a partagé son look et on est ravi.

• À lire aussi: La gagnante de L’île de l’amour saison 2 dévoile qui elle choisirait parmi les nouveaux insulaires

• À lire aussi: 10 photos Instagram des nouvelles insulaires qui vont vous donner chaud

• À lire aussi: L’île de l’amour: voici les 10 candidats de la troisième saison

La première cérémonie risque de vous donner quelques chaleurs. L’animateur Olivier Dion a publié un premier look sur les réseaux sociaux qui ne passe pas inaperçu.

Dans le décor familier de L’île de l’amour, Olivier pose vêtue d’un chemisier blanc de chez Ssense légèrement ouvert, un pantalon imprimé paysage assez singulier et accessoirisé de chaussures Converse et d’un collier coquillage parfait pour la République dominicaine.

Ce premier style vestimentaire promet, mais on aime encore plus le fait qu’il a été conseillé par sa copine, l’influenceuse Emy-Jade Greaves, ainsi que par Gabriella Viero, styliste chez Ssense, à Montréal.

En plus de surveiller la chimie entre les insulaires, on a hâte de voir les différents habits travaillés par Emy-Jade pour Olivier.

L’île de l’amour débute ce soir à 21h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Découvrez également ces looks:

Sophie Nélisse adopte la jupe tendance de l’été et un look controversé

s

Charlotte Cardin dévoile ses fesses dans une robe entièrement transparente