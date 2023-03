Ce sac tendance et utilitaire vous suivra partout cette saison

Partager







Il y a un vent de changement qui souffle dans les tendances mode en 2023. Plutôt que de miser sur le tape-à-l'œil, le clinquant, et le peu commode, on retourne aux sources et l’on cherche des articles mode qui, non seulement dureront longtemps, mais sont aussi chics que pratiques.

De 2017 à 2022, les sacs à main tendance étaient souvent petits et décorés de pierres ou encore offerts dans des couleurs vibrantes. La tendance microsac a atteint son apogée avec les minis modèle Jacquemus et Valentino, adorés ou vilipendés, selon le clan dans lequel vous vous rangiez.

Or, 2023 est fortement influencée par l’économie, ce qui pousse les gens à laisser de côté les achats frivoles et plutôt rechercher un article mode qui saura les accompagner pendant plusieurs années. C’est donc sans surprise que le sac hobo détrône la baguette en 2023 à titre de sac à main le plus tendance!

Ce sac, beaucoup plus spacieux peut être utilisé comme sac de jours et de soirs, selon le matériel dans lequel il est confectionné. Le cuir ou le suède est idéal pour un sac polyvalent et chic et sa version en tissu ou en nylon convient à nos activités de jour.

Sa forme de demi-lune permet d’accueillir bouteille d’eau, portefeuille, routine make-up, téléphone, liseuse, bref toutes nos envies, sans sacrifier une once de style.

Sa version utilitaire et sportive, présentée chez Uniqlo, fait déjà fureur.

Sur la passerelle, on a vu le sac oversized style hobo se taillé une place de choix dans les collections Printemps/Été.

Sa version ultra coloré, ou encore dans des tissus tressé ou matelassés, permettent aux créatives d'avoir un style unique et distinct des autres.

On parie que ce sac deviendra l'allié par excellence de nos sorties d’été.

