Les 10 essentiels de l'Andalousie

Située dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie est une région où les civilisations musulmanes, juives et chrétiennes se mélangent et créent une architecture et une culture uniques. En route pour l'Andalousie pour ses tapas, son flamenco, son Alhambra et sa sierra!

10 choses à voir absolument en Andalousie, dans le sud de l'Espagne:

1. Alhambra, Grenade

Cet ensemble palatial est l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique du monde méditerranéen. Acropole médiévale majestueuse, l'Alhambra se compose de quatre parties : l'Alcazaba (une citadelle), les palais nasrides, le Généralife (un palais d'été) et ses jardins, et le palais de Charles Quint. Une visite qui vous fera remonter au temps de la présence musulmane en Espagne datant du VIIIième siècle!

UNSPLASH / Izuddin Helmi Adnan

2. Plaza de España, Séville

Conçue pour l'Exposition ibéro-américaine de 1929, cette place est très certainement l’un des endroits les plus fantastiques de Séville, si ce n'est de l'Andalousie en général. En forme de demi-cercle, la Plaza de España est composée d’un canal, d'une fontaine, d'un palais construit en brique et en marbre, et de quatre ponts décorés de céramique peinte. Une véritable galerie d'art à ciel ouvert!

UNSPLASH / Joan Oger

3. Málaga

Málaga est une ville située dans le sud de la péninsule ibérique, à environ 100 kilomètres à l'est du Détroit de Gibraltar. Située au centre d'une baie et entourée de chaînes de montagnes, elle offre des panoramas à couper le souffle, que ce soit au sommet de son Alcazaba, de sa spectaculaire cathédrale, de son château du Gibralfaro ou les deux pieds dans le sable de sa plage Malagueta. Ne manquez pas non plus de visiter le Musée Picasso, un endroit où vous en apprendrez plus sur la vie du peintre natif de cette flamboyante ville.

UNSPLASH / Willian Justen de Vasconcellos

4. Mosquée-cathédrale de Cordoue

Également connue sous son ancien nom de grande mosquée de Cordoue (Mezquita de Córdoba, en espagnol), ce monument majeur de l'architecture islamique est en fait un ancien temple romain qui devint église puis mosquée, et dans laquelle fut ensuite érigée une cathédrale. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est connue dans le monde entier pour être le monument le plus accompli de l'art des Omeyyades de Cordoue.

UNSPLASH / Gabriel Trujillo

5. Route des villages blancs

Cette route touristique permet de découvrir de magnifiques villages aux maisonnées blanches éparpillées au travers de l'Andalousie. Elle parcourt de nombreuses communes de la province de Cadix, une région de sierras couvertes d'oliviers, de champs de blé et de tournesols, de chênes et/ou de sapins d'Andalousie. Les villages que l'on croise alors sont tantôt situés à flanc de montagne, tantôt au fond d'une vallée.

UNSPLASH / Ferran Feixas

6. Albaicín, Grenade

Bâti sur une colline, ce quartier de Grenade se caractérise par des ruelles étroites et des maisons peintes à la chaux. Ayant peu changé depuis les temps mauresques, il offre de nombreuses teterías, des endroits décorés dans un style arabe où il fait bon déguster un thé à la menthe, manger un tajine et fumer la shisha. Un petit détour dans un bain arabe et dans les souks permet de clore cette escapade dans le « Maroc espagnol »!

UNSPLASH / Pelayo Arbués

7. Cadix

Cádiz (en espagnol) est une ville réputée chez les touristes en raison de ses plages, de ses festivals locaux et de l'importance du patrimoine historique dont elle dispose. Sa cathédrale, ses monuments et ses châteaux participent à rendre cette ville située aux abords de l'océan Atlantique magnifiquement agréable.

USPLASH / Benjamin Del Pino

8. Real Alcázar, Séville

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, l'Alcazar de Séville est un palais fortifié d’une beauté incroyable. Construit par les Omeyyades d'Espagne à partir du IXième siècle, ce palais est considéré comme l'exemple le plus brillant de l'architecture mudéjar sur la péninsule ibérique. En plus de ses multiples salles richement ornées, l'Alcazar présente des jardins splendides disposés en terrasses agrémentées d'une végétation verdoyante, d'une multitude d'orangers et de palmiers et d'innombrables fontaines et pavillons.

UNSPLASH / Tom Podmore

9. Parc naturel Cabo de Gata-Níjar

Situé dans la province d'Almería, ce parc maritime-terrestre se trouve dans la partie occidentale du golfe d'Almería. Déclaré réserve de biosphère par l'UNESCO, le site héberge de nombreuses espèces végétales endémiques en plus d'être un sanctuaire pour la faune européenne. Le terrain est composé essentiellement de roches sédimentaires venant des fonds marins, mais aussi de roches volcaniques qui participent à l'allure désertique de l'endroit.

10. Alpujarras

Partagée entre les provinces de Grenade et d'Almería, les Alpujarras sont une région montagneuse qui décorent les flancs sud de la Sierra Nevada. Connue pour sa beauté naturelle, la région offre des vallées fertiles et de vastes pâturages, idéaux pour l'élevage du porc ibérique. Les arbres fruitiers y abondent également : orangers, citronniers, pommiers, figuiers, châtaigniers, amandiers et vignes.

