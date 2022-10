Les 10 phobies les plus communes

Partager







Vous avez une peur irrationnelle qui peut même parfois vous gâcher la vie? Il s’agit d’une phobie et c’est quelque chose à prendre au sérieux!

Les phobies sont des peurs caractérisées par une réponse de panique. Cela peut devenir une obsession et l’impression que nous sommes en danger de mort, même lorsque ce n’est pas le cas. Environ 10% de la population en souffre!

Voici les 10 phobies les plus courantes dont vous pourriez souffrir :

10. L’émétophobie

Personne n’aime vomir lorsqu’ils sont malades, mais chez ceux qui souffrent d’émétophobie, la peur de vomir devient obsessionnelle. La personne pourrait éviter de boire, manger et même parler par peur d’être malade. Chez certains, la phobie se caractérise plutôt par la peur de voir quelqu’un vomir, chez d’autres les deux symptômes sont présents. C’est plus commun qu’on le pense!

9. La claustrophobie

Cette peur des endroits petits et clos se définit par la crainte d’être restreint et/ou la peur de suffoquer. Pour les gens qui en souffrent, l’idée d’être enterré vivant par exemple peut causer une immense panique. Ils peuvent aussi tenter d’éviter les ascenseurs, les voitures (surtout le siège arrière), les tunnels, les petites salles, et la liste continue.

8. L’agoraphobie

Si les grosses foules, les festivals de musique, les centres d’achats bondés vous causent de l’angoisse, votre phobie est peut-être l’agoraphobie. C’est une anxiété face aux lieux publics et surtout aux endroits desquels on ne peut pas sortir rapidement. Cela touche environ 2% des femmes et 1% des hommes sur la planète.

7. La mysophobie

La pandémie est un véritable cauchemar pour ceux qui souffrent de mysophobie, la phobie des germes et microbes. Chez ces personnes, nettoyer les surfaces devient une obsession, tout comme porter un masque et des gants dans les endroits publics. Cela peut évoluer en une phobie de sortir de chez soi ou de voir d’autres humains dans les cas les plus intenses.

6. La bélénophobie

Un vaccin, une prise de sang, les aiguilles plaisent à peu de gens, mais la bélénophobie est si intense que cela peut devenir problématique. Les gens qui en souffrent pourraient aller jusqu’à perdre connaissance de peur lors d’une piqûre, ou pire, refuser un traitement médical. Il s’agirait d’une phobie qui a tendance à se multiplier au sein des membres d’une même famille.

5. La cynophobie

Pour certaines personnes, les chiens sont leurs meilleurs amis. Pour d’autres, ce sont des créatures dangereuses et terrifiantes. Les gens qui souffrent de cette phobie peuvent avoir vécu un événement traumatisant avec un chien dans leur jeunesse. Suivre une thérapie après ce genre d’événement pourrait alléger grandement les symptômes.

4. L’aérophobie

Si l’idée de prendre l’avion vous donne des sueurs froides, vous vivez peut-être avec l’aérophobie. La peur de voler peut sembler logique puisque les humains n’ont pas d’ailes, mais elle est parmi les plus irrationnelles. Plusieurs études prouvent que prendre l’avion est beaucoup plus sécuritaire que la voiture et que les accidents sont extrêmement rares.

3. L’acrophobie

Aussi appelée la peur des hauteurs, l’acrophobie est assez commune. Cette phobie est relativement sensée puisque tomber de haut peut être mortel pour les humains! Elle pourrait donc être le résultat de notre évolution. Cependant, parfois cela devient limitant puisque les gens qui en souffrent n’osent pas visiter certains endroits ou ponts hauts.

2. L’ophiophobie

Les serpents sont des créatures qui inspirent la peur chez plusieurs personnes, ce qui en fait la deuxième phobie la plus commune. Un tiers de la population mondiale ressent la peur des serpents, une crainte qui vient de la menace réelle que certaines espèces ont sur les humains.

1. L’arachnophobie

En effet, la phobie la plus répandue est la peur des araignées. Bien sûr, peu de gens adorent les araignées, mais ces insectes à 8 pattes sont terrifiants à un point d’être une phobie pour 3 à 6% de la population! Elle touche deux fois plus les femmes que les hommes. Cette phobie pourrait venir d’une peur légitime qu’avaient nos ancêtres puisque les araignées étaient plus grosses et mortelles.

Souffrez-vous de l'une de ces phobies?

