YouTube, c’est un peu la télé d’aujourd’hui. On y suit des personnalités qu’on aime et on l’utilise pour consommer du contenu divertissant.

Au Québec, on a une foule de créateurs talentueux qui publient des vidéos régulièrement, juste pour notre bonheur.

Bon, c’est certain qu’avec la barrière de la langue, nos youtubeurs n’auront jamais des chiffres aussi élevés que les Américains. Mais plus la plateforme gagne en popularité, plus on voit des Québécois qui dépassent la barrière des 100 000 abonnés sur leurs chaînes!

Juste pour notre plaisir personnel et pour voir la progression de nos youtubeurs favoris, nous avons donc décidé de compiler certaines des chaînes les plus populaires en ce moment.

Voici donc 20 youtubeurs québécois francophones avec le plus d’abonnés

20. Lucie Rhéaume, 171 000

Lucie propose du contenu lifestyle très diversifié où elle démontre ses talents de montage incroyables.

19. Amélie Barbeau, 209 000

Amélie propose des DIY et des vidéos humoristiques.

18. Alicia Moffet, 223 000

La jeune maman est bien sûr une chanteuse très talentueuse, mais ses vlogs (et sa série sur les rénovations de sa maison) sont tout aussi intéressants à suivre.

17. Marianne Plaisance alias 2e peau, 226 000

Le duo 2e peau s'est séparé, mais Marianne continue d'alimenter la chaîne YouTube avec du contenu créatif et original.

16. Elisabeth Rioux, 269 000

Elisabeth fait surtout des vlogs qui documentent sa vie et ses voyages.

15. PL Cloutier, 288 000

PL fait surtout des vidéos humoristiques ou certaines où il partage son opinion personnelle, et il est toujours hilarant.

14. Emma Bossé, 296 000

Autrefois assez variée, la chaîne d'Emma se concentre aujourd'hui sur l'astrologie.

13. Marc Fitt, 315 000

Marc est un influenceur fitness, alors sa chaîne propose des entraînements et d'autres trucs santé.

12. Jessie Gélinas, 360 000

Mode, beauté, trucs de déco, vidéos humoristiques, on trouve pas mal de tout dans le contenu de Jessie.

11. Lysandre Nadeau, 429 000

Cela fait plusieurs mois qu'elle n'a pas publié de nouvelle vidéo, mais on suit Lysandre pour ses vlogs honnêtes et sa personnalité.

10. Thomas Gauthier, 469 000

Thomas fait des sketches humoristiques et des vidéos d’opinion.

9. Rosalie Lessard, 499 000

La chaîne de Rosalie se concentre surtout sur la bouffe, mais elle ne se prend pas au sérieux.

8. Victoria Charlton, 565 000

La seule sur cette liste qui fait ce genre de vidéo, Victoria parle de true crime, de théories étranges et de paranormal!

7. Cynthia Dulude, 662 000

Cynthia est une maquilleuse qui offre des tutoriels et des trucs!

6. Emma Verde, 681 000

Déco, voyages, mode, Emma partage toutes ses passions avec ses nombreux abonnés.

5. Catherine Francoeur (girlyaddict), 845 000

Catherine propose du contenu pour les filles comme des DIY et des conseils.

4. Carl is cooking, 995 000

Comme le nom l'indique, la chaîne de Carl se concentre sur des recettes originales.

3. Mahdi Ba, 1,6 million

Il a débuté comme un gamer, mais Mahdi fait maintenant des vidéos humoristiques.

2. Nabil Lahrech alias Aiekillu, 1,7 million

La chaîne de Nabil se concentre sur les jeux vidéo, mais aussi parfois sur sa vie privée.

1. Denyzee, 2 millions

Bien qu'elle soit originaire de la France, la jeune femme habite le Québec depuis plusieurs années et propose des vidéos humoristiques hilarantes.

Les suivez-vous tous?

