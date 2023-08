Les 3 tendances jeans qu'on verra partout à la rentrée

Partager







Dans quelques semaines, la petite robe fleurie estivale cédera sa place au denim, un incontournable de l’automne que l’on adore jumeler à un pull moelleux et enveloppant.

Pour l’automne 2023, le jean fera sa rentrée dans des coupes que l'on avait déjà portées par le passé et qui font fièrement leur grand retour dans notre penderie, en mode revisité.

Voici les 3 modèles qui seront partout à l’automne 2023.

1) Le jean «dad baggy»

Les tendances nineties se déclinent à profusion. Vivement les modèles baggy et taille basse sur lesquels se greffent parfois des détails patchwork ou déchirés, totalement années 1990 et 2000!

Aperçu depuis quelques saisons, le jean baggy sera plus que jamais présent sur les rayons des boutiques, mais en version «dad baggy», empruntant le look vintage du jean droit et la coupe large typique du baggy. Résultat: un pantalon qui tombe bien sur les hanches et qui assume par la suite sa coupe lousse sans retenue.

Jean baggy 94 de Levi's, 109$ sur Amazon

Courtoisie

2) Le jean court

Les années 1960 et 1970 se frayent aussi très joyeusement un chemin sur les passerelles des défilés. Le jean court et moulant sera la pièce phare de ces deux décennies cet automne pour un look rétro assumé et flatteur... sans doute le jean que Brigitte Bardot aurait choisi.

Si vous êtes nostalgiques de l’époque skinny, cette tendance est pour vous. Alternative plus stylée au jean totalement serré, le jean court se colle parfaitement au fessier et haut de la jambe, pour ensuite devenir légèrement évasé, jusqu’à sa finalité au 3⁄4 du mollet. On le porte sans contredit à taille très haute.

Jean droit coupé à taille très haute, 55$ chez Old Navy

Courtoisie

3) Le jean palazzo

Finalement, on voit encore large, même ultra-large, car les pantalons oversized n’ont pas dit leur dernier mot. Les pattes d’éléphant s’accrochent au jean palazzo qui s'évase, cette fois-ci, tranquillement des hanches jusqu’aux chevilles.

Décliné dans une version denim, le palazzo se porte taille haute et en longueur cropped ou, de préférence, maxi, à en frôler nonchalamment le sol.

Jean à jambe large à plis, 70$ chez Dynamite

Courtoisie

Alors, lequel vous fait craquer?



