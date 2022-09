Ces 12 accessoires à cheveux voleront la vedette cet automne

Partager







Sur le tapis rouge des Emmys, sur les podiums de la semaine de la mode de New-York et dans nos inspirations de style, les barrettes volent la vedette.

Sur le dernier tapis rouge des Emmy Awards, ce simple ornement capillaire a fait augmenté le facteur glamour d'un cran. On copie le style et on intègre les barrettes dans nos accessoires. Elles rendront votre chevelure WOW.

Dorée, argentée, brillante, texturée, la barrette peut prendre plusieurs formes.

Voici 12 accessoires à cheveux pour agrémenter votre look.

1. Épingle à chaînes à pierres du Rhin - 3,33$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Lot de trois pinces dorées - 14,99$ chez H&M

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Pinces à cheveux sans plis, paquet de 4 - 15$ chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Pinces à cheveux ajourées, ensemble de 4 - 9$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Ensemble de 6 barrettes mattes - 8$ chez Forever 21

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Lot de pinces à cheveux minimalistes dorées et argentées - 18,88$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Barrettes en résine confettis fabriquées au Québec - 8$ sur Etsy

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Duo de pinces à coeurs - 3,33$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Pinces à cheveux à perles, paquet de 2 - 10$ chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Lot de 3 épingles ornementées SoHi - 39$ chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Pinces à pierres brillantes, ensemble de 2 - 12$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

12. Barrettes de style vintage, lot de 5 - 12,07$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

