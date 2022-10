«Dahmer»: Les acteurs et les personnes qu'ils incarnent dans la vraie vie

Partager







La série Netflix est la deuxième, après « Stranger Things » saison 4, à obtenir le plus gros nombre d'heures de visionnement de la plateforme, avec plus de 701,47 millions d’heures d'écoute.

Cette fascination pour le tueur en série amène plusieurs personnes à faire des recherches à savoir à quoi ressemblent les personnages mis en scène dans la macabre production.

Jeffrey Dahmer a fait 17 victimes de 1978 à 1991, de jeunes hommes, parfois mineurs. Son modus operandi était d'offrir un verre et droguer ses victimes avant de les tuer et faire diverses expériences pour disposer de leur corps, allant même jusqu'à manger les organes de certains d'entre eux. Après une condamnation accumulée de 17 fois la perpétuité, Dahmer est mort en prison après avoir été abattu par un codétenu, en 1994. L'histoire a ébranlé toute la communauté et évidemment, ébranlé l'entourage qui côtoyait Jeffrey Dahmer à l'époque.

Les créateurs Ryan Murphy et Iann Brennan ont très bien réussi leur objectif de transposer cette sombre réalité à l'écran.

Voici les acteurs en comparaison aux personnes qu'ils ont incarné dans Dahmer.

Dyllón Burnside - Ronald Flowers

Ronald Flowers est l'une des victimes de Dahmer qui lui a réussi à fuir les griffes de son bourreau et a tenté à maintes reprises de dénoncer les agissements de Jeffrey Dahmer, en vain. Ronald a vécu sa vie loin des caméras. Ses rares apparitions étaient dans quelques documentaires sur l'histoire du Canibal de Milwaukee.

Dyllón est un acteur de 33 ans qui est apparu dans quelques productions télévisuelles et cinématographiques.

Rodney Burford - Tony Hughes

On y a cru. Ceux et celles qui ont visionné la série pensaient que Tony Hughes changerait la vie de Jeffrey et que celui-ci ne lui ferait pas de mal. Malheureusement, Tony Hughes a été l'une des 17 victimes officielles de Dahmer. Tony Hughes était sourd et muet et il a fait la rencontre de Jeffrey dans un bar gai. Toutefois, on ne sait pas réellement si la réalité et la fiction vont de pair concernant la relation amoureuse naissante entre les deux hommes décrite dans la série. La mère de Tony a remis en cause la série, qui ravive de très mauvais souvenirs.

L'acteur Rodney Burforf est lui-même malentendant. Il a joué dans la minisérie Deaf U. Sa carrière est encore très récente.

Shaun Brown - Tracy Edwards

Comme dans la minisérie, Tracy Edwards c'est réellement échappé de l'appartement de Jeffrey Dahmer en 1991. La police l'a bel et bien trouvé dans la rue avec une paire de menottes pendant à son poignet. C'est grâce à lui, officiellement, que Jeffrey Dahmer a été arrêté. Malheureusement, le traumatisme a enrôlé M. Edwards dans une spirale infernale. Celui-ci a causé des gestes dangereux envers autrui et il a vécu dans la rue.

Le visage de Shaun Brown est de plus en plus connu. On a pu le voir dans la série tirée d'une histoire vraie The Dropout et dans différentes productions, souvent dans la catégorie humour.

Michael Learned - Catherine Dahmer

La grand-mère de Jeffrey l'aimait beaucoup et a été choquée de son arrestation. Toutefois, comme dans la série, elle se plaignait d'une odeur fétide et tentait d'en comprendre la cause. La grand-mère de Jeffrey Dahmer l'a accueilli à bras ouverts jusqu'à ce qu'elle le trouve avec un homme, tous les deux saouls. Elle a raccompagné le jeune homme à un abri d'autobus et a exigé par la suite que Jeffrey déménage.

Michael Learned a 83 ans et un long cv d'actrice. Elle a déjà reçu un Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique.

Penelope Ann Miller - Joyce Dahmer

La mère de Jeffrey Dahmer, Joyce, a souffert à la grossesse de maux étranges qui ont résulté en prescription de morphine et de Phenobarbital, un médicament contre les convulsions. Le père de Jeffrey, Lionel, s'est questionné à savoir si cette prise de médicaments forts a eu un impact sur la maladie mentale de Jeffrey Dahmer. Plusieurs années plus tard, le divorce houleux et la fragilité mentale de Joyce ont fait qu'elle a quitté la maison en 1978, laissant Jeffrey seul. C'est à l'été 1978 qu'il a commis un premier meurtre. Joyce est apparue dans quelques documentaires pour témoigner de l'histoire familiale et de son fils.

Penelope Ann Miller est actrice depuis bien longtemps. Elle a joué dans plusieurs séries et films, dont Un flic à la maternelle.

Molly Ringwald - Shari Dahmer

La deuxième femme de Lionel Dahmer a maintenant plus de 80 ans et vit encore avec le père de Jeffrey. Sans accepter les gestes de Jeffrey Dahmer, Lionel et Shari allaient tout de même le visiter en prison, par empathie pour leur garçon. Shari a témoigné dans quelques-uns des documentaires faits au sujet du Cannibale de Milwaukee.

Plus récemment dans sa carrière, Molly Ringwald a interprété Mary Andrews dans Riverdale, ainsi que la maman de Noah et Flynn dans la trilogie The Kissing Booth. Molly Ringwald est connue depuis longtemps déjà à Hollywood.

Richard Jenkins - Lionel Dahmer

Le père de Jeffrey Dahmer a été au côté de son fils malgré les drames. Il l'a visité en prison et était présent au procès. Lionel réside dans l'Ohio avec Shari, sa femme. Il a témoigné dans les documentaires à propos de son fils, mais préfère vivre loin de l'attention médiatique.

À 75 ans, Richard Jenkins a une longue feuille de route de carrière. Il est devant la caméra depuis 1982!

Niecy Nash - Glenda Cleveland

Contrairement à ce qui est montré dans la série, Glenda n'était pas la voisine immédiate de Jeffrey. Toutefois, elle vivait dans la peur et a souvent appelé les policiers afin de prendre des mesures contre Jeffrey Dahmer. Glenda devait mettre des serviettes pour bloquer les courants d'air des portes puisque l'odeur était répugnante. Elle est restée dans le même édifice jusqu'en 2009. Par la suite, elle a déménagé à quelques rues de son ancien appartement. Glenda est décédée à 56 ans.

L'interprète de Glenda a été un personnage marquant de la minisérie, Niecy Nash perce l'écran avec son jeu criant de vérité.

Evan Peters - Jeffrey Dahmer

Le tueur en série Jeffrey Dahmer a vécu de 1960 à 1994. Il commet son premier meurtre à l'été 1978, à 18 ans, et a fait 17 victimes. Jeffrey a vécu une enfance difficile avec le divorce de ses parents et il était plutôt solitaire. Le Cannibal de Milwaukee a été condamné en février 1992 à 17 peines à perpétuité pour les meurtres qu'il a commis, soit 957 ans de prison. Il a quelques fois effectué des entrevues avec des journalistes et experts qui tentaient de comprendre le fonctionnement du tueur. Jeffrey a été assassiné en 1994 par un des codétenus avec qui il faisait une corvée de ménage.

On voit Evan Peters dans des productions cinématographiques et télévisées depuis 2004. Il interprète souvent des rôles plus sombres.

