Les bijoux singuliers de Billie Eilish nous laissent sceptiques

Parlez-en en bien, parlez-en en mal, Billie Eilish comprend cette maxime comme personne. Sur Instagram, la jeune femme a affiché ses bijoux et ça divise les opinions.

La jeune femme célibataire depuis peu défend plus que jamais son style vestimentaire, critiqué de toutes parts, qu'elle s'habille avec des vêtements qui épousent ses formes ou qu'elle porte des habits très larges.

Billie a d'ailleurs fait jaser avec son plus récent carrousel, où elle entremêle une tuque étoilée, une grande veste de sport trouée, un par-dessus volanté, des collants en dentelle et... des bottes et lunettes de planche à neige. Un look hivernal particulièrement éclectique avec lequel la chanteuse de Bad Guy a semblé s'amuser.

Toutefois, l'attention est centrée sur un autre accessoire que Billie arbore. En story, elle a publié un cliché où elle montre ses dents parées de pierreries étincelantes.

La tendance des bijoux de dents a fait un retour en 2022 et Billie ose ce style décalé à sa manière, un an plus tard.

Qu'on aime ou on aime moins, Billie sait comment faire réagir!

