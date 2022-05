Les plus beaux blushs qui donnent un effet «coup de soleil»

Partager







L’été apporte à notre teint la parfaite touche ensoleillée, mais si, comme nous, vous évitez le soleil comme la peste, ces blushs vous donneront le parfait look «embrassé par le soleil».

• À lire aussi: Les 7 plus belles tendances maquillage à essayer cet été

• À lire aussi: Voici quelle couleur de fard à joues choisir selon votre teint

C’est la tendance : on applique du blush en grande quantité, sur les joues et le nez, à l'endroit où les rayons du soleil iront naturellement rougir votre peau. On évite des dommages irréparables en reproduisant ce look avec des fards qui ont la parfaite teinte «coup de soleil» : un peu rouge, un peu rose, un peu bronze!

Hailey Bieber, Bella Hadid, Addison Rae et même la vedette coréenne de Squid Game Hoyeon Jung sont adeptes. On peut les voir avec le look sur les tapis rouges.

Voici 7 blush à texture crème parfaits pour reproduire la tendance.

1. Fard en crème Magic Hour - sun-kissed rosy nude de Tower 28 - 26$ chez Sephora

Courtoisie

Acheter ici

2. Fard à joues Sweet Cheeks Caralicious de NYX - En solde à 10,40$

Courtoisie

Acheter ici

3. Fard à joues à Emporter de Pixi - 24$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Acheter ici

4. Fard à joues crème fondant Stay Vulnerable Nearly Neutral de Rare Beauty - 27$ chez Sephora

Courtoisie

Acheter ici

5. Blush en pâte Bali de ELF - 8,46$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

6. Bâton polyvalent joues et lèvres de Quo Beauty - 12$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Acheter ici

7. Teinte 2 en 1 I'm Blushing pour joues et lèvres Darling de Palladio - 15$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

À voir aussi, Les influenceuses québécoises en maillot: