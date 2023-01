5 «bodysuits» viraux sur TikTok à se procurer sur Amazon

Partager







Les bodysuits ont été mis de l'avant par la populaire famille Kardashian et les utilisatrices TikTok se sont empressées de mettre la main sur ces pièces.

• À lire aussi: Les 5 paires de leggings les plus vendues sur Amazon

• À lire aussi: Les 10 produits les plus vendus chez Amazon en 2022 à essayer en 2023

Kim K. a fait des bodysuits les nouveaux basiques à avoir dans sa garde-robe. Désormais, les une-pièce sont portés avec tout pour un look sensationnel et un confort d'autant plus remarquable. Kim Kardashian a lancé des bodysuits sous la marque Skims et la magie de TikTok a permis de trouver des alternatives moins dispendieuses, mais tout aussi stylées, sur Amazon.

En plus d'être une bonne base pour un look, les bodysuits ont un effet sculptant, tout en restant très confortable.

Sautez vite sur les 5 modèles les plus vendus du moment sur Amazon!

1. Body gainant pour femme ShaperX - 60$

Courtoisie

Ce bodysuit est couronné du titre de meilleur vendeur sur Amazon. Une majorité d'utilisatrices lui donnent 5 étoiles. Le confort est là et le vêtement tient ses promesses. À noter, plusieurs conseillent de prendre une taille plus petite que ce qui semble être la taille habituelle.

ACHETER ICI

2. Sous-vêtement de maintien pour femme FeelinGirl - 60$

Courtoisie

Le body mi-cuisse FeelinGirl est confortable, affinant et son style est une base de look parfaite pour le printemps et l'été. L'une-pièce peut être porté sous des vêtements, mais peut également être la pièce maîtresse d'un look avec un par-dessus léger et des accessoires pour un style « je sors de mon cours de Pilates », matcha à la main.

ACHETER ICI

3. Body à bretelles spaghetti Irisnaya - 26$

Courtoisie

Offert en beige ou en noir, ce bodysuit est souvent comparé à ceux de la marque Skims de Kim Kardashian. Les utilisatrices satisfaites indiquent que le body les soutient et accentue les courbes pour vous faire sentir sexy.

ACHETER ICI

4. Body débardeur Mangopop - 33,24$

Courtoisie

Un dupe du modèle chouchou de chez Zara! Ce bodysuit Mangopop est offert en quatre couleurs et les clientes indiquent dans les commentaires qu'après avoir porté le body, elles ont acheté dans d'autres couleurs. Ce débardeur devient un essentiel de la garde-robe.

ACHETER ICI

5. Body fin pour femme à encolure ronde sans couture Nebility - 29$

Courtoisie

L'élasticité parfaite, le confort et la fabrication sans couture sont ce qui fait le succès de ce bodysuit. Il a un maintien très satisfaisant et s'agencera à plusieurs pièces de vos placards.

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s