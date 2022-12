Les cache-oreilles sont les accessoires mignons de la saison

Partager







On se détache de la tuque pour se tourner vers d'autres accessoires tendances qui réchauffent les oreilles avec style. On porte les cache-oreilles.

Les influenceuses ont adopté la tendance cache-oreilles pour un look différent cet hiver, sans compromettre le confort et la chaleur. Les matières les plus prisées pour cet accessoire de mode sont le faux mouton et la fausse fourrure.

En plus de créer un style hivernal très actuel, les cache-oreilles sont parfaits pour celles qui ne veulent pas ruiner leur coiffure sous leur tuque.

Voici quelques paires de cache-oreilles pour rester au chaud cet hiver.

1) Cache-oreilles en fausse fourrure imprimé vache – 8,90$ chez Ardène

2) Cache-oreilles mouton véritable – 49$ chez Simons

3) Cache-oreilles en peau de mouton – 52,38$ sur Amazon

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

