17 cadeaux de Noël les plus en vue sur TikTok

Pour Noël cette année, on dresse notre liste de souhaits grâce à la plateforme TikTok.

TikTok change définitivement la manière de faire les emplettes et on embarque dans le coup pour gâter nos proches et se gâter cette année. La plateforme nous permet d'avoir des commentaires sincères sur différents achats et constater leur popularité. Il y a des idées pour tous les goûts!

Voici 17 suggestions cadeaux inspirées de TikTok.

1. Boucles d'oreilles anneaux - 17$ sur Amazon

Les boucles d'oreilles anneaux sont des bijoux classiques qui vont avec littéralement tout. De plus, des bijoux en cadeau sont toujours bien reçus.

ACHETER ICI

2. Taies d'oreillers en soie - 34$

La base d'une belle peau est dans les taies d'oreillers. Des beaux cheveux aussi passent par cet objet sur lequel on dépose chaque soir notre tête. Les taies d'oreiller en soie aident à réduire l'acné, les frisottis et les cassures de cheveux.

ACHETER ICI

3. Les leggings viraux - 36$

Les leggings qui remplacent haut-la-main le modèle Align de chez Lululemon sauront faire plaisir à cette personne de votre entourage qui dort pratiquement dans ces vêtements pratiques et confortables.

ACHETER ICI

4. Lot de 3 bombes de bain arc-en-ciel - 29,42$

Les cadeaux pour un moment de détente sont idéaux pour quelqu'un qu'on aime. Les bombes de bain multicolores feront une vidéo plutôt chouette pour les réseaux sociaux et un moment apaisant dans l'intimité avec les huiles essentielles qui laisseront la peau douce. Le nuage blanc révèle un arc-en-ciel effervescent!

ACHETER ICI

5. Pantoufles en fourrure croisées - 30$

Offrir le confort en cadeau est toujours bienvenu. Ces pantoufles croisées en fausse fourrure sont comme des nuages sur lesquels se promener. Imaginez le plaisir de les déballer pour se réchauffer au coeur de l'hiver!

ACHETER ICI

6. Kit de pinceaux de voyage 4 en 1 - 12,96$

Pratique et efficace, ce kit contient les pinceaux de base pour un maquillage réussi en voyage. L'ensemble prend peu de place dans une trousse et il est facile à utiliser.

ACHETER ICI

7. Bouteille d'eau avec marqueurs de temps - 18$

On voit de plus en plus les gens traîner leur propre bouteille d'eau. Non seulement c'est bon pour l'environnement, mais la bouteille devient un accessoire stylé. Un bon moyen de boire la quantité nécessaire d'eau dans une journée.

ACHETER ICI

8. Briquet USB rechargeable - 17$

Faites plaisir aux adeptes de chandelles d'ambiance avec un briquet qui ne nécessite pas de flamme. Le gadget se recharge par prise USB et crée un courant pour allumer des bougies. C'est aussi un bon cadeau à insérer dans un bas de Noël.

ACHETER ICI

9. Imprimante à photos portable - 110$

Plus ça change, plus c'est pareil. On aime tapisser nos murs de photos nous rappelant des dingues soirées ou des moments gravés dans sa mémoire. Offrez cette possibilité avec une imprimante qui se connecte au téléphone portable. Des souvenirs impérissables en découleront.

ACHETER ICI

10. Ensemble de nettoyage à pinceaux de maquillage - 24$

L'ensemble est devenu virale quand les TikTokeuses beauté ont toutes voulu essayer l'efficacité de cette curieuse boule. Il faut insérer le manche des pinceaux de maquillage dans le dispositif rotatif et submerger les poils dans une solution nettoyante. Les outils de maquillage ressortent propres.

ACHETER ICI

11. Lampe imitant le coucher du soleil - 23$

La lampe à imitation d'aurore est populaire pour l'ambiance et aider lorsque la luminosité se fait timide. De plus, les Instagrammeuses aguerries utilisent cette lampe pour faire de sublimes photos grâce à la lumière projetée.

ACHETER ICI

12. Rouleau glacé pour le visage - 15$

Le rouleau glacé pour le visage a été encensé pour les bienfaits et le bien-être qu'il procure. Dans la routine de soins du matin, il réveillera la peau.

ACHETER ICI

13. Mélangeur à jus portatif - 60$

Le mélangeur à jus portatif permet d'avoir un smoothie frais sur le pouce. Très pratique à offrir à celle qui part rapidement à l'école ou encore qui remplit toujours son horaire. De plus, son look est passe-partout.

ACHETER ICI

14. Brosse à shampoing et massages crâniens - 12$

Les bienfaits de ce type de brosse ont été prouvé et vantés par la communauté TikTok. L'objet aide à retirer l'accumulation de produit dans les cheveux, exfolie le cuir chevelu et stimule les follicules pileux, aidant ainsi à la pousse de cheveux. À insérer dans un bas de Noël ou un ensemble de soins.

ACHETER ICI

15. Mini réfrigérateur à soins de la peau - 68$

Les mini frigos sont des petites révolutions pour les produits de soins de la peau, dont plusieurs sont plus efficaces une fois refroidis. Plutôt que de devoir faire le chemin entre la salle de bain et la cuisine entre chaque crème et sérums, les mini réfrigérateurs feront l'affaire. Ils prennent peu de place et son particulièrement mignons.

ACHETER ICI

16. Lampe Lune - 26$

La beauté de cette lampe à DEL viendra illuminer une pièce de manière douce ou plus éclatée. Cette lampe lunaire propose 16 choix de couleurs selon les humeurs.

ACHETER ICI

17. Clavier Bluetooth pour téléphone et tablette - 35$

Le clavier à connexion Bluetooth est un incontournable pour prendre des notes en classe ou pour mieux naviguer et écrire, peu importe où vous êtes. C'est un cadeau qui facilitera le quotidien de la personne qui le recevra. Tellement pratique!

ACHETER ICI

