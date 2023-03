10 célébrités de Hollywood à l’adorable réputation

Partager







Elles ont beau être au sommet de la célébrité, certaines personnes restent terre à terre et n’hésitent pas à prendre du temps pour leurs admirateurs.

• À lire aussi: Ces 12 célébrités se sont forgé une horrible réputation

• À lire aussi: 13 célébrités aux demandes de tournée extravagantes

Alors que quelques stars tournent au vinaigre lorsque la notoriété frappe, d’autres remercient le ciel chaque jour d’avoir une aussi bonne étoile et d’avoir des admirateurs aussi bons envers eux, et le rendent bien. Elles prennent du temps pour jaser avec eux et on les reconnaît pour leur générosité.

Voici 10 célébrités reconnues pour avoir une adorable réputation à Hollywood.

1o Emma Watson

Emma est activiste pour les droits des femmes et l’éducation. Elle ne désire que le meilleur pour tous et elle a une personnalité à laquelle le public est bien attaché.

2o Zendaya

Elle est féroce sur les tapis rouges, mais, au quotidien, Zendaya est humble, très drôle et attachante. Les admirateurs qui ont des interactions avec l’actrice sont charmés.

3o Lady Gaga

Lady Gaga a une voix puissante et un grand cœur. Elle crée un espace sécuritaire pour la communauté LGBTQ et elle est très généreuse avec ses admirateurs. Elle s’est empressée de venir en aide à un photographe qui est tombé à la renverse sur le plus récent tapis rouge des Oscars. Un geste qui en dit long!

4o Selena Gomez

La personne la plus suivie d’Instagram tente le plus possible d’être naturelle et transparente avec ses abonnés. La jeune femme lance également souvent des messages d'acceptation de soi et de douceur les uns envers les autres. On associe également Selena à la sensibilisation aux problèmes de santé mentale, car celle-ci en parle ouvertement et elle n’hésite pas à agir pour une plus grande accessibilité à des ressources.

5o Rihanna

La chanteuse de l’heure est reconnue, par l’intermédiaire de sa marque Fenty Beauty, pour agir en faveur de l’inclusion sociale. Elle met régulièrement de l’avant des personnes aux caractéristiques uniques dans les campagnes pour les produits Fenty.

6o Rupert Grint

L’interprète de Ron Weasley a piloté un camion de crème glacée pour distribuer gratuitement des friandises à des enfants, dans le simple but de les rendre heureux. Rupert est également très généreux de son temps avec ses admirateurs et très respectueux.

7o JoJo Siwa

JoJo a grandi devant les caméras dans l’émission américaine Dance Moms, avant de faire sa marque sur les réseaux sociaux. Sortie du placard dans les dernières années, elle agit en tant que modèle positif pour les jeunes filles en étant pleinement elle-même.

8o Yara Shahidi

L’actrice derrière Tinker Bell dans l’adaptation du classique Peter Pan de Disney, Yara Shahidi, a lancé le Yara’s Club, une organisation pour donner la chance aux jeunes filles de milieux défavorisés d’avoir accès à du mentorat en ligne. Yara est activiste pour les générations futures.

9o Emma Stone

La star de cinéma prend amplement le temps de faire la jasette avec le public qui l’aborde et cette générosité lui confère une bonne réputation.

10o Daniel Radcliffe

Les trois protagonistes de la saga Harry Potter ont gardé une tête sur les épaules, ce qui suscite l’admiration des fans. L’interprète de Harry a connu quelques périodes creuses, mais il reste très disponible auprès du public.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s