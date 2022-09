Ces 24 célébrités sont nées de familles riches

Partager







Plusieurs vedettes internationales ne sont pas arrivées à leur carrière simplement par leur travail acharné, leur chance et leur talent. Quelques célébrités sont plutôt tombées dans des familles bien aisées.

On plonge alors dans le phénomène du népotisme, qui place en position de favoritisme les proches d'une personne connue dans l'optique de décrocher un contrat ou d'obtenir des privilèges.

Pour nombre de ces stars, les parents sont célèbres. Pour d'autres, la famille a une richesse considérable dans un autre domaine que la musique ou le cinéma. On ne se doute alors pas du tout qu'ils ont pu obtenir un coup de pouce facile pour monter les échelons.

Découvrez 24 célébrités qui sont nées de familles riches.

1. Taylor Swift

Taylor Swift est une excellente chanteuse et un génie du marketing. Peut-être doit-elle une partie de ce talent à son père, un homme d'affaires plus que prospère. Scott Swift a fondé le Swift Group, une compagnie experte en conseils financiers qui s'occupe entre autres de la quantité astronomique d'argent engendré par Taylor. La compagnie existait bien avant le succès de Taylor et la prise en charge des avoirs de Taylor s'est faite naturellement.

2. Ariana Grande

Le père d'Ariana, Edward Butera, est le fondateur et président d'un studio à succès en Floride, Ibi Designs, qui compte des figures célèbres dans sa clientèle. Ariana a les moyens de ses ambitions! Cela n'empêche pas Ariana de travailler fort pour être rendue où elle est maintenant. Plusieurs personnes l'ayant côtoyée ont dit d'Ariana que c'est l'une des artistes les plus travaillantes.

3. Emma Stone

Le père d'Emma est une figure importante dans la construction commerciale. Il a longtemps été à la tête d'une compagnie qui rapportait des centaines de millions de dollars annuellement. Aujourd'hui, il ne semble plus avoir le même emploi, mais le père de l'actrice évolue encore dans le même domaine.

4. Miley Cyrus

C'est bien connu que le père de Miley, Billy Ray, est un chanteur qui a eu son moment de gloire. Billy Ray Cyrus vaut son pesant d'or et a pu aider sa fille à cheminer dans la célébrité qu'elle connaît aujourd'hui.

5. Cara Delevingne

Cara Delevingne a grandi dans un milieu huppé, le District londonien de Belgrave, en Angleterre. Son père est le fondateur d'une agence immobilière massivement prospère. Cette aisance a permis à Cara de lâcher l'école pour poursuivre une carrière de mannequinat qui lui a réussi, avant de se lancer en tant qu'actrice.

6. Darren Criss

L'interprète de Blaine dans la série Glee est le fils d'un homme qui a fait sa renommée dans le monde bancaire. C.William Criss a ouvert les premiers bureaux de la Chase Bank à San Francisco et il a lancé la East West Bank à Hawaii. Sur le curriculum vitae de cet homme, on peut aussi lire qu'il a été directeur de l'opéra de San Francisco. C'est peut-être l'une des raisons qui a amené Darren Criss dans le monde artistique.

7 et 8. Gigi et Bella Hadid

Les soeurs Hadid ont non seulement une mère célèbre, Yolanda, mannequin de profession, mais aussi un père ayant fait fortune dans le développement immobilier pendant plus de trente ans.

9 et 10. Jonah Hill et Beanie Felstein

La mère des acteurs et producteurs était une styliste de mode et créatrice de costumes connue à Hollywood. Leur père: un comptable pour le groupe de musique mythique Guns N' Roses. Ils auraient peut-être obtenu les rôles qu'ils ont campés tous les deux avec de la persévérance, mais leur statut privilégié a peut-être aidé à ce que leurs carrières décollent plus rapidement.

11. Adam Levine

Le succès du groupe Maroon 5 n'est pas à remettre en question. On connaît tous au moins deux chansons sinon l'entièreté de leur discographie. Toutefois, Adam a peut-être reçu un coup de pouce monétaire pour démarrer, puisque son père et sa tante sont les fondateurs de la chaîne de vêtements américaine M. Frederic, qui a vu le jour en 1979.

12. Lady Gaga

C'est indéniable, Lady Gaga est talentueuse et on aime son évolution depuis Just Dance. Sa mère, Cynthia Louise, a été cheffe d'entreprise. Son père, Jospeh Germanotta, a travaillé comme entrepreneur et éventuellement propriétaire d'une compagnie spécialisée dans l'installation de wi-fi dans des hôtels. Maintenant, Jospeh Germanotta travaille dans l'équipe de gestion de Lady Gaga et il est sur le conseil d'administration de son organisme de bienfaisance.

13. Nicola Peltz

Nicola Peltz est actrice dans quelques productions connues, dont Bates Motel. Elle vient d'un milieu très huppé, puisque son père est à la tête de Trian Partners, une puissante compagnie, ainsi le chef de direction de la chaîne de restauration rapide Wendy's, Procter & Gamble, Sysco Corporation, Legg Mason Inc et la Madison Square Garden Company. La valeur estimée de son père s'élève à 1,79 milliard de dollars américains. On peut comprendre pourquoi le mariage de Nicola à Brooklyn Beckham était aussi luxueux.

14. Ed Sheeran

C'est plutôt surprenant d'apprendre qu'Ed Sheeran est né au sein d'une famille aussi prospère. Sa famille a fait fortune dans les arts alors que le père d'Ed est conférencier et sa mère a une compagnie de bijoux. Ensemble, les parents d'Ed ont parti Sheeran Lock, une firme de consultation en arts. Ils ont entre autres mis sur pied l'exposition officielle du 50e anniversaire du prince de Galles, ainsi que l'exposition officielle des Nations Unies pour le nouveau millénaire, à New York.

15. Kristen Stewart

Kristen Stewart est fantastique à l'écran, et ce, depuis un très jeune âge. C'est bien parce qu'elle est née dans le domaine du cinéma! Son père est un régisseur connu du milieu. Il est derrière plusieurs tapis rouges importants, Golden Globes, Grammys, entre autres. La mère de Kristen, elle, est superviseure de scripts, éditrice et directrice de plateau. Elle a plusieurs projets connus à son portfolio.

16. Ansel Elgort

L'interprète de Baby le chauffeur est issu d'une famille très aisée. La mère d'Ansel, Grethe Barrett Holby, est directrice d'opéra et productrice artistique. Son père, Arthur Elgort, est l'un des photographes les plus connus d'Hollywood. Son travail a maintes fois été en couverture et dans les pages du magazine Vogue ainsi que dans plusieurs publications primées.

17. Lana Del Rey

Le pseudonyme Lana Del Rey est un nom de scène. Son vrai nom est Lizzie Grant et elle est la fille de Robert England Grant, un millionnaire ayant fait fortune dans les médias web en fondant sa compagnie, WebMediaProperties. Robert et sa femme Patricia sont aussi à la tête de la fondation Grant Family Fundation. Depuis plus de 8 ans, c'est plus d'un million de dollars qui ont été donnés à des universités, collèges et écoles secondaires.

18. Les soeurs Kardashian-Jenner

Le succès des soeurs Kardashian-Jenner relève d'un mélange de ficelles tirées, de pouvoir, d'admiration et de travail. Le père de Kim, Khloe et Kourtney est un avocat célèbre, ayant plaidé dans le procès d'O.J. Simpson. Par la suite, les Kardashians ont toujours su comment avoir les projecteurs sur leur famille et en tirer profit.

19. Zoe Kravitz

Étant la fille de Lenny Kravitz, chanteur de renommée mondiale, et de Lisa Bonet, actrice dont la carrière est montée en flèche grâce au Cosby Show dans les années 80, on peut comprendre pourquoi Zoë fait partie de cette liste. Elle a fait son éducation dans des écoles privées prestigieuses aux États-Unis.

20. Riley Keough

L'actrice est la petite-fille d'Elvis Presley. Est-ce que c'est assez pour faire partie de la liste des personnes célèbres qui ont grandi dans des milieux riches? Évidemment.

21. Zoe Kazan

L'actrice, dramaturge, productrice et scénariste baigne dans le cinéma depuis sa naissance. Ses parents sont des scénaristes célèbres et ses grands-parents sont Molly Kazan, scénariste à son tour et Elia Kazan, derrière le film Un Tramway nommé Désir, À l'est d'Eden et Sur les quais, pour n'en nommer que quelques-uns. En plus de sa famille dont la réputation est ancrée à Hollywood, Zoe est mariée à Paul Dano, acteur connu lui aussi.

22. Dakota Johnson

Dakota est la fille de Don Johnson et de Melanie Griffith, deux acteurs pour qui Hollywood n'a plus de secrets. Les parents de Melanie sont Peter Griffith, un acteur et grand nom de la publicité aux États-Unis, ainsi que Tippi Hedren, une actrice qui a le statut de légende.

23 et 24. Willow et Jayden Smith

Les parents de la chanteuse Willow Smith et de l'acteur Jayden sont bien connus, même si cette année, les raisons sont moins glorieuses. Will Smith et Jada Pinkett Smith sont pour ainsi dire des habitués à Hollywood. La mère de Jada est une présentatrice de nouvelles américaine qui a gagné plusieurs prix au courant de sa carrière. L'argent n'est pas un problème pour cette famille.

