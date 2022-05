9 célébrités qui exposent fièrement leurs poils

Partager







Les poils sont parfaitement naturels. Certaines célébrités ont décidé de fièrement les exhiber, pour les normaliser.

On sait qu'encore aujourd'hui, il est difficile pour plusieurs d'entre nous d'assumer sa pilosité par peur du jugement. Depuis longtemps, on apprend à les enlever et les camoufler de toutes les manières. Pourtant, on en a presque toutes, des poils! Qu'ils soient pâles ou foncés, c'est naturel et les garder ou les enlever est un choix.

Voici 9 célébrités qui décident d'exhiber fièrement leurs poils.

1. Rowan Blanchard

La jeune actrice de 20 ans laisse régulièrement pousser ses poils aux aisselles.

2. Miley Cyrus

Miley Cyrus a parfois laissé ses poils d'aisselles un peu plus longs sans s'empêcher de prendre la pose.

3. Bella Thorne

La personne la moins pudique niveau poils, c'est bien Bella Thorne! Elle a déjà écrit à ce sujet qu'elle est confortable avec ses poils et demande pourquoi on ne devrait pas l'être? «C'est normal de ne pas être constamment épilée».

4. Amandla Steinberg

L'actrice et chanteuse américaine apparaît sur les tapis rouges avec des poils aux aisselles. Ça n'enlève absolument rien au glamour.

5. Willow Smith

La jeune femme est très à l'aise avec ses poils, malgré les commentaires que son entourage et ses abonnés peuvent en faire. Willow accepte ses poils tel qu'ils sont et surtout, elle ne veut pas toujours avoir à s'occuper de les raser!

6. Halsey

La chanteuse Halsey n'a pas peur de montrer qu'elle ne se rase pas toujours. Elle a même fait la une du magazine Rolling Stone avec les aisselles naturelles.

7. Cara Delevigne

Cara pose parfois les aisselles aux poils longs par normalisation de ceux-ci mais aussi par provocation des standards de beauté trop serrés.

8. Marsai Martin

Marsa Martin est une jeune actrice qui repousse les barrières. La phrase qui accompagne cette photo sur le compte Instagram, de Marsa est «Normalize girls having hairy legs.». OUI!

9. Julia Michaels

«Les gens auront toujours quelque chose à dire à propos de vous ou votre corps. Ils essayeront toujours d'attaquer quand vous vous sentez le plus heureux et vous même que vous ne l'avez jamais été. À eux, je dis d'aller manger un sac de vers de terre.». La chanteuse Julia Michaels écrit sur Instagram ce que plusieurs pensent tout bas.

