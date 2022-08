Partager







Que ce soit dans le monde de la télé, du cinéma ou de la chanson, certaines célébrités qui nous font chavirer sont issues de familles bien connues!

• À lire aussi: Robin de «Stranger Things» est la copie parfaite de ses deux parents hyper connus

Voici 28 célébrités internationales qui ont des parents connus route avant de trouver le chemin de la gloire. Quelques-uns des visages les plus célèbres sont carrément nés à Hollywood, ayant même grandi sur les plateaux de tournage et les tapis rouges. Ils ont pu, par la suite, marcher dans les traces de leurs parents issus du métier et parfoiss dépasser leur popularité.

Voici 28 célébrités internationales qui ont des parent connus

1. Lily Collins

Lily Collins, qui joue Emily in Paris et dans plusieurs films, est la fille de l'auteur-compositeur-interprète Phil Collins, du groupe Genesis.

2. Maya Hawke

L'interprète de Robin Buckley dans Stranger Things a deux parents bien connus, et les gens commencent à s'en rendre compte. Elle est la fille de l'acteur Ethan Hawke et de l'actrice Uma Thurman.

3. Maude Apatow

Comme pour Maya, Maude, connue pour son rôle de Lexi Howard dans la série Euphoria, a deux parents dont les noms sont familiers à Hollywood. Elle est la fille de l'actrice Leslie Mann et du réalisateur Judd Apatow.

4. Jake Bongiovi

Le petit-copain de Millie Bobby Brown a un père bien connu. Le beau-père de Millie est le chanteur Jon Bon Jovi!

5. Miley Cyrus

On connaît Miley Cyrus depuis son enfance et ça n'est pas une surprise de dire que son père est connu. Billy Ray Cyrus est un éminent chanteur country.

6. Kaia Gerber

La mannequin Kaia Gerber marche dans les pas de sa mère, la top-modèle Cindy Crawford. Son père, Rande Gerber, est maintenant un homme d'affaires américain, mais il a déjà été mannequin lui aussi.

7. Margaret Qualley

Apparue dans plus de 35 productions, dont Once Upon a Time in Hollywood et Maid, Margaret a une mère célèbre. Elle est la fille de l'actrice Andie MacDowell.

8. Bessie Carter

Prudence Featherington a une mère qui était le cauchemar de tous dans les films Harry Potter. La mère de Bessie n'est nulle autre qu'Imelda Staunton, Dolores Ombrage! Son père, Jim Carter, est lui aussi un acteur qu'on a pu voir dans la populaire série Downton Abbey.

9. Zoey Deutch

Perçant l'écran dans le film romantique et réconfortant Petit coup monté, sur Netflix, ainsi que dans plusieurs autres productions devant et derrière la caméra, a des parents issus du milieu du cinéma. Sa mère est Leah Thompson, de la trilogie culte Retour vers le futur, et d'une foule de films. Son père, Howard Deutch, est un réalisateur renommé.

10. Hailey Bieber

Notre muse mode beauté vient d'une famille célèbre. Hailey Rhodes Bieber est née Baldwin. Le père d'Hailey, Stephen Baldwin, est acteur, tout comme ses oncles Daniel, Billy et, bien sûr, Alec Baldwin. Sa mère, Kennya, est graphiste.

11. Sofia Richie

La mannequin est la cadette de Nicole Richie et la fille du chanteur au succès planétaire et multiples distinctions, Lionel Richie.

12. Sosie Bacon

L'actrice découverte dans 13 reasons why et Mare of Easttown, est la fille de l'homme invisible, Kevin Bacon, et de Kyra Sedgwick, qui joue dans Brooklyn 99.

13. Cazzie David

Celle qui joue Jayme dans Umbrella Academy, et accessoirement l'une des ex-copines de Pete Davidson, Cazzie David est la fille d'un homme bien connu du showbizz. Elle est la progéniture de Larry David, humoriste, scénariste et acteur américain.

14. Zoe Kravitz

L'actrice qui interprète Cat Woman dans le plus récent Batman est la fille du célèbre Lenny Kravitz et de Lisa Bonet, actrice et réalisatrice américaine.

15. Dakota Jonhson

Celle qui joue Anastasia dans 50 shades of Grey est la fille de parents célèbres pour leurs talents d'acteurs eux aussi. Ses parents sont Mélanie Griffith et Don Jonhson, réalisateur, acteur et même chanteur. La grand-mère de Dakota est également une légende cinématographique, Tippi Hedren.

16. Mabel

La chanteuse qui a sorti le succès Don't call me up connait bien le milieu musical. Sa mère est une icône de musique, Nenneh Cherry, et son père et un musicien anglais du nom de Cameron McVey.

17. Hero Fiennes-Tiffin

Le nom de Fiennes est bien connu au sein de la communauté artistique internationale. L'oncle de Hero est Voldemort lui-même, Ralph Fiennes. La soeur de celui-ci, Martha, est réalisatrice, scénariste, et productrice britannique. George Tiffin, le père de Hero, est directeur de la photographie sur plusieurs films qui ont connu du succès.

18. Lily-Rose Depp

La mannequin est le sosie de sa mère, la chanteuse française Vanessa Paradis. Lily-Rose est née de l'union de celle-ci avec l'acteur culte Johnny Depp.

19. Emma Roberts

Emma Roberts vient d'une famille aux talents d'acteurs indéniables. Son père est Eric Roberts. Celui-ci a souvent des rôles de vilains et son visage est loin d'être inconnu. La tante d'Emma est aussi une très grande actrice, Julia Roberts elle-même. Peu de photos de famille existent puisque celle-ci est morcelée. Les Roberts ont de sombres secrets.

20. Dan Levy

Ceux qui ont dévoré la série Schitt's Creek ont peut-être trouvé que la distribution était particulièrement réussie pour les ressemblances père-fils. Ça n'est pas un hasard puisque Dan est le fils de Eugene Levy. L'acteur canadien est aussi bien connu pour jouer dans les films American Pie.

22. Bella et Gigi Hadid

Les mannequins n'ont pas des visages d'anges pour rien. Les soeurs Hadid sont les filles de la mannequin Yolanda Hadid, mannequin internationale elle aussi.

23. Riley Keough

Actrice dans Zola, The Girlfriend experience et bien d'autres productions depuis quelques années, Riley Keough est d'une descendance très célèbre. Elle est la fille de Lisa Marie Presley, donc la petite fille du King, Elvis. Le père de Riley, Danny Keough, est musicien.

24. Jack Quaid

La série The Boys fait sensation et fait monter la popularité de Jack Quaid, acteur ayant apparu dans plusieurs longs-métrages et séries. Cet acteur a des parents encore bien actifs à Hollywood, Dennis Quaid et Meg Ryan.

25. Elle King

La chanteuse qui nous fait chanter Ex's and Oh's à tue-tête est la fille du comédien Rob Schneider, vu dans plusieurs films humoristiques. La mère d'Elle a été mannequin et actrice au début des années 2000.

26. Domnhall Gleeson

Un des frères Weasley, qui marie Fleur DeLacour dans Les reliques de la mort, est le fils d'Alastor Maugray dans la vraie vie. Domnhall est issu d'une union entre Brendan Gleeson et Mary Gleeson.

27. Phoebe Dynevor

L'interprète de Daphne Bridgerton a des parents particulièrement célèbres au Royaume-Uni. Sa mère, Sally, est actrice d'un feuilleton qui roule depuis longtemps. Son père, Tim Dynevor, est un scénariste maintes fois récompensé.

28. Patrick Schwarzenegger

Patrick n'a pas un nom pour lequel il faut chercher longtemps avant de comprendre les liens de parenté. L'acteur et mannequin a évolué au sein d'une famille hollywoodienne avec une réputation célèbre. Son père est Arnold Schwarzenegger, culturiste, acteur et aussi gouverneur américain. La mère de Patrick, Maria Shriver, est journaliste. Patrick compte aussi pour beau-frère l'acteur Chris Pratt, marié à Katherine Schwarzenegger.

Découvrez nos plus récentes vidéos!

s