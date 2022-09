12 célébrités qui ont eu leur premier baiser sur un plateau de tournage

Partager







On imagine notre premier baiser comme un moment magique accompagné de feux d'artifice. Ces acteurs n'ont pas eu ce type d'expérience.

Lorsqu'une célébrité avoue avoir eu son premier baiser sur un plateau de tournage, cela nous donne parfois un pincement au coeur. Les premières fois sont tellement marquantes! Alors qu'on s'imagine le scénario romantique avec notre crush, ces acteurs sont prêts à tout pour un moment parfait à la caméra, qui fait rêver le téléspectateur.

Voici qui a vécu son premier baiser sur un plateau de tournage.

1. Millie Bobby Brown

Le premier baiser entre Mike et Eleven dans la série Stranger Things était le premier vécu par Millie. Elle a déjà dit à ce sujet que c'est particulièrement étrange d'avoir eu 250 personnes qui ont vécu ce moment avec elle. Finn Wolfhard, l'interprète de Mike, a dit que ça n'était pas son premier baiser à lui, mais Millie n'en est pas si certaine.

2. Selena Gomez et Dylan Sprouse

On les a vu grandir devant nos yeux, mais peu de gens savent que leur premier baiser respectif était ensemble. Même si l'émission n'a eu que trois saisons, The Suite Life of Zach and Cody nous a donné l'occasion de voir un bisou entre Selena et Dylan. L'expérience était malaisante pour les deux acteurs, mais somme toute assez positive selon Selena.

3. Lili Reinhart

Lili Reinhart n'a pas dévoilé le titre du film durant lequel elle a eu son premier baiser, mais elle a avoué avoir trouvé la situation très étrange, surtout parce que sa mère était sur le plateau de tournage! C'est loin de ce qu'on peut vraiment imaginer d'un premier rapprochement. L'acteur qui rendait le baiser à Lili était plus vieux qu'elle, de ce qu'elle raconte en entrevue.

4. Dakota Fanning

Dakota Fanning a vécu une expérience très (trop?) tôt. À l'âge de 7 ans, Dakota interprétait la jeune version de Melanie Smooter, jouée par Reese Witherspoon, dans le long-métrage Sweet Home Alabama. Elle pressait ses lèvres contre celles de Thomas Curtis, qui lui avait 10 ans. Ils représentaient un amour de jeunesse à l'écran. Dakota s'essuyait les lèvres entre les scènes et essayait de le faire très discrètement pour ne pas brusquer son collègue.

5. Keke Palmer

Disney Channel a créé des attentes en matière amoureuse pour plusieurs jeunes avec des histoires dont on pouvait s'imaginer être le personnage principal. Keke Palmer a vécu son premier baiser avec l'acteur Corbin Bleu, qu'on connaît notamment pour son rôle de Chad dans High School Musical. Les deux ont échangé un baiser alors que Keke avait 12 ans, dans le film Jump In!.

6. Josh Hutcherson

Bien avant de revêtir les traits de Peeta dans Hunger Games, Josh Hutcherson a joué dans le film Little Manhattan, dont l'histoire est celle d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui tombent amoureux. Josh a embrassé sa co-vedette, Charlotte Ray Rosenberg, devant une cinquantaine de personnes de l'équipe de tournage, ce qui a rendu son expérience horripilante. Le père de Josh était sur le plateau pour donner son autorisation parentale. Josh a déjà indiqué en entrevue que c'était la situation la moins réelle et moins intime qu'il aurait pu vivre pour une première expérience.

7. Victoria Justice

La chanteuse et actrice a aussi eu son premier baiser lors des tournages de The Suite Life of Zach and Cody. Pour Victoria, c'est Cole Sprouse qui a été sa première expérience. C'était en 2005 et le tournage se faisait devant public. Victoria a trouvé ça plutôt bien pour une première fois.

8. Tyler Posey

Le premier baiser de Tyler Posey était avec Miley Cyrus! C'était à l'occasion d'une série télévisée Doc, qui mettait en vedette Billy Ray Cyrus. Tyler avait neuf ans lors de la scène. Le baiser a eu tout un effet puisque Miley et Tyler se sont fréquentés pendant deux ans après cette rencontre. Ils sont encore amis aujourd'hui. Toutefois, Tyler n'était pas le premier baiser de Miley.

9. Ashley Benson

Ashley Benson a eu plusieurs rôles au fil des années, le plus connu étant Hannah dans Pretty Little Liars. La jeune femme avait 15 ans quand elle a eu son premier baiser dans la série de longue haleine Days of Our Lives. Tout de cette journée de tournage était étrange. Ashley était terriblement nerveuse, elle embrassait un garçon dans la vingtaine et elle a été conduite sur les lieux de tournage par son cousin, ne voulant pas que sa mère soit dans les parages. Ashley a mentionné plus tard que les baisers en tournage sont très techniques et beaucoup moins romantiques.

10. Noah Centineo

Noah a eu son premier baiser à l'écran, et c'était bien avant la trilogie To All The Boys. C'est à onze ans qu'il a eu sa première expérience, dans le contexte du film The Gold Retrievers. Noah s'est fait dicter d'embrasser une fille pour une scène et ça l'a mis très mal à l'aise. Après le tournage, l'acteur s'est empressé de cracher. Un souvenir dont il rit aujourd'hui.

11. Hailee Steinfeld

Hailee a une expérience un peu abrupte concernant son premier, ou plutôt ses premiers baisers. C'était dans le cadre d'un film étudiant nommé She's a fox dans lequel elle avait obtenu un rôle. Hailee devait embrasser non pas un, mais deux garçons un après l'autre. C'est rapide quand on n'a jamais eu son premier french! L'actrice ne considère toutefois pas que sa première fois à l'écran équivaut à sa première fois dans sa vie personnelle. Elle fait la part des choses pour le bien de son travail.

12. Dove Cameron

Le premier baiser de Dove n'était pas exactement devant la caméra, mais c'était tout de même pour un rôle. Elle a dû embrasser sa co-vedette, Luke Benward, pour son audition du film Cloud 9, de Disney Channel. Elle a dit plus tard dans diverses entrevues qu'elle se sentait totalement intimidée par la personne qui se trouvait devant elle. On la comprend!

