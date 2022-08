15 célébrités qui ont des diplômes d'études surprenants

Partager







Plusieurs célébrités ont plus d'un talent dans leur sac. On les retrouve sur scène ou devant la caméra, mais ils sont aussi sur les bancs d'école.

Acteurs ou chanteurs font des études supérieures parce qu'ils ont soif d'apprendre, mais également parce qu'ils ne veulent pas se retrouver devant rien si les contrats viennent moins rapidement ou encore parce qu'ils veulent vivre autre chose que cette vie publique qui parfois vient avec énormément de pression.

Voici les célébrités qui font ou qui ont fait des études universitaires.

1. Milly Bobby Brown

L'interprète d'Eleven a été acceptée dans un programme scolaire en ligne à l'Université Purdue. Elle étudie désormais en «Services humains», un programme dans lequel elle apprendra les mécaniques du système social et comment aider les jeunes et les générations futures. À 18 ans, Millie est déjà un modèle remarquable.

2. Cole Sprouse

Cole a fréquenté l'Université de New York en 2011 pour à la base étudier en production cinématographique et télévisuelle. Par contre, il a changé d'établissement et de branche, s'intégrant à la New York University Gallatin School of Individualized Study pour étudier l'humanité et plus particulièrement l'archéologie. Il a gradué en mai 2015 avec une spécialisation en systèmes d'informations géographiques et en imagerie satellite.

3. Dylan Sprouse

Tout comme son frère Cole, Dylan a gradué de la New York University School of Individualized Study en conception de jeux vidéos. Les jumeaux ont aussi été sur les bancs d'école de la Tisch School of Performing Arts.

4. Emma Watson

C'est un fait connu que l'interprète d'Hermione a fait de hautes études universitaires. En 2014, Emma a gradué en littérature anglaise avec licence à la prestigieuse université Brown. La même année, elle a été nommée ambassadrice aux Nations Unies pour les droits des femmes et l'égalité des genres.

5. Yara Shahidi

Devant les caméras depuis toute jeune, Yara a tout de même priorisé ses études. Elle a intégré Harvard avec une lettre de recommandation de l'ancienne Première dame des États-Unis, Michelle Obama. L'actrice est spécialisée en sociologie et en études africaines-américaines. Yara rêve depuis toute jeune d'être professeure.

6. Noah Schnapp

Noah commence l'université cette session-ci. Rien n'est confirmé publiquement, mais il semble se diriger vers les affaires. En décembre 2021, Noah a publié une vidéo dans laquelle il ouvre nerveusement le courriel de confirmation de l'Université de Pennsylvanie, entouré de sa famille qui saute de joie. Il graduera en 2026.

7. Dakota Fanning

Tout comme les jumeaux Sprouse, Dakota a elle aussi fréquenté NYU en études sur les femmes, avec spécialité sur le portrait des femmes en cinéma et dans la culture. Dakota a gradué en 2014. Ses études lui ont permis d'approfondir les rôles joués au cinéma.

8. Gigi Hadid

Elle défile partout dans le monde en tant que mannequin, mais Gigi Hadid a d'autres intérêts surprenants. En 2013, Gigi a déménagé de Los Angeles à New York pour étudier à la New School en psychologie criminologique. La mannequin internationale n'a pas pu terminer ses études puisque la carrière de modèle a été très prenante au fil du temps, mais Gigi ne met pas une croix sur un retour aux études.

9. Kristen Stewart

En 2013, apeès une rupture avec Robert Pattinson, on apprenait que Kristen Stewart, alors âgée de 23 ans, retournait sur les bancs d'école. Elle s'est inscrite à l'université de Californie (UCLA) pour se concentrer sur la littérature anglaise. Rien n'indique si oui ou non elle a terminé cette spécialité.

10. Bridgit Mendler

Bridgit Mendler a désiré se concentrer sur les études après avoir incarné le rôle de Teddy Duncan dans la série de Disney Chanel Bonne chance Charlie et le film Lemonade Mouth. Bridgit a plusieurs talents. Le chant, la scène et l'école. Elle a une impressionnante fiche. Une maitrise au MIT, le Massachussetts Institute of Technology, en 2020, où Bridgit est en voie d'obtenir son doctorat , ainsi qu'un diplôme Juris Doctor de l'École de lois de Harvard. La jeune femme accomplie se spécialise dans les technologies qui soutiennent la gouvernance inclusive et collaborative et l’engagement des citoyens.

11. Rebel Wilson

L'actrice de Pitch Perfect a fait plusieurs études avant de percer au cinéma. Rebel a gradué en théâtre et arts dramatiques à l'université de Nouvelle-Galle-du-Sud, en Australie, et elle a également un bac en droit.

12. Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion, Megan Pete, ne fait pas qu'accumuler les honneurs et les prix Grammys pour sa musique. Elle est aussi diplômée de la Southern Texas University en administration de la santé, depuis décembre 2021.

13. Kim Kardashian

On suit de près la vie de Kim Kardashian et ses études en droit. En 2019, en couverture du VOGUE, Kim a annoncé qu'elle voulait devenir avocate, tout comme son père avant elle. Elle étudie en Californie et a passé deux fois le baby bar exam, l'examen de première année d'études. Après la première tentative échouée, Kim a réussi au second tour en décembre 2021. On se demande toujours aujourd'hui quand sera le prochain examen pour passer à l'étape supérieure pour devenir avocate.

14. Freddie Highmore

L'acteur a grandi devant les caméras, entre autres avec Charlie et la Chocolaterie, mais a également évolué sur le campus du Emmanuel College de Cambridge, avec des études en espagnol et en arabe. Il a gradué dans les deux spécialités avec des mentions d'honneur.

15. Lupita Nyong'o

L'actrice est diplômée en cinéma et théâtre de l'Université de Hampshire. Elle a également intégré l'école d'arts dramatiques de Yale.

Bonus: Graduez en études sur Taylor Swift !

Certaines universités offrent des cours sur différentes personnalités connues du monde entier qui se sont illustrées par leurs oeuvres. Dès cette année, il y aura des étudiants qui se pencheront sur les chansons et l'évolution de Taylor Swift dans sa carrière. Deux universités offrent des cours sur elle, soit l'université Queens, à Kingston en Ontario, et l'université du Texas à Austin.

Bon début des classes!

