Vous ne le saviez peut-être pas, mais ces 13 célébrités ont un jumeau

Partager







On voit double! Plusieurs grandes stars internationales ont des fratries plus ou moins connues du public. Plus rares encore sont ces stars qui ont un jumeau.

• À lire aussi: 21 célébrités qui ont des frères et soeurs sexy

• À lire aussi: Qui est votre «Twin Flame» et l'avez-vous déjà rencontré?

Certaines paires de jumeaux sont célèbres, dont les frères Sprouse. Parfois, un des membres du duo fait sa vie sous les projecteurs alors que l'autre opte pour quelque chose de plus traditionnel.

Découvrez 13 couples de jumeaux connus.

1) Noah et Chloe Schnapp

L'acteur de Stranger Things qui, en début d'année, a fait sa sortie du placard, a une soeur jumelle, Chloe. Noah est plus âgé de quatre minutes et les deux sont très proches au quotidien.

• À lire aussi: Cet acteur de Stranger Things sort du placard sur TikTok

2) Mary Kate et Ashley Olsen

Le duo de soeurs qui a fait rêver des milliers de petites filles avec des films où les jumelles vivaient des aventures rocambolesques dans les plus beaux pays du monde a sa place dans notre palmarès.

3) Rami et Sami Malek

L'acteur Rami Malek a un frère jumeau, Sami, qui est professeur. Sami est plus âgé de 4 minutes.

4) Javon et Jaden Walton

L'interprète d'Ashtray dans Euphoria a une fratrie nombreuse, dont un jumeau, Jaden.

5) Ashton et Michael Kutcher

L'acteur a un frère jumeau et celui-ci est né avec une paralysie cérébrale. Michael accompagne parfois Ashton sur les tapis rouges.

6) Scarlett et Hunter Johansson

Scarlett est la jumelle d'Hunter, qui travaille en politique aux États-Unis. Il était dans l'équipe de l'ancien président américain Barack Obama.

7) Cole et Dylan Sprouse

Les jumeaux qui ont marqué notre enfance dans The Suite Life of Zach & Cody devaient évidemment se trouver dans cette liste. Ils n'ont plus besoin de présentation.

8) Max et Charlie Carver

Les deux frères sont jumeaux et ils ont joué ce rôle à merveille dans Beautés Désespérées. Par la suite, on a pu les voir dans diverses productions destinées à la télé et au cinéma, dont Teen Wolf et Batman.

9) Laverne Cox et M Lamar

L'actrice trans dont la popularité a été propulsée par Orange Is The New Black a un frère jumeau musicien. Celui-ci a également joué le personnage de Laverne pré-transition, Sophia, dans la série produite par Netflix.

10) Daryl et Eve Sabara

June dans Espions en herbe et accessoirement le mari de la chanteuse Megan Trainor a une soeur jumelle. Leur histoire est d'autant plus touchante qu'Eve s'est récemment affirmée en tant que femme trans. Daryl est plus vieux d'une minute.

11) Oliver et James Phelps

On ne pourrait laisser de côté les jumeaux qui viennent déranger les examens du BUSE supervisés par Dolorès Ombrage! Depuis la fin de leur interprétation des jumeaux Weasley, Oliver et James animent ensemble un podcast, Normal not normal, abordant la célébrité à un jeune âge.

12) Peyton et Spencer List

Les jumeaux List sont tous les deux acteurs. Ils ont percé grâce à la populaire chaîne télévisée jeunesse Disney.

13) Willow et Autumn Shields

L'interprète de Primrose Everdeen dans la saga Hunger Games a une soeur jumelle qui a tenu quelques rôles dans des productions de série B, mais semble avoir changé de chemin depuis quelques années.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s