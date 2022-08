Les changements capillaires des vedettes les plus marquants de l'été

Partager







Bilan de l'été: des changements capillaires à faire rêver par nos stars favorites. On revient sur les transformations les plus marquantes et on s'en inspire pour nos prochains passages sur la chaise du salon de coiffure.

Les tendances de l'été ont été menées par des pops de couleur, des cheveux embrassés par le soleil et les blocs de couleur. On a aussi eu plusieurs surprises de nos favorites qui ont coupé leurs longueurs.

Voici les changements capillaires les plus marquants de l'été.

1. Catherine «Peach» Paquin

Catherine a opté pour un rose pâle parfait pour la saison des festivals. Elle est redevenue blonde, mais on en garde un bon souvenir.

2. SJ Bleau

La vedette de TikTok a été dans un salon de coiffure de Laval et a fait affaire avec la coloriste Catherine White pour réaliser la tendance money piece, qui avait fait un pas de côté dans la dernière année avant de revenir en force pour les prochains mois.

3. Noémie Lacerte

Noémie fait confiance à Catia et Claude du salon Le Artof pour sa chevelure depuis plusieurs années. Cette fois, c'est une coloration qui semble pâlie au soleil et une frange au menton qui font le bonheur de Noémie.

4. Millie Bobby Brown

La star de Stranger Things a opté pour une coloration plus blonde que jamais avec ce carré lustré. Ça n'est pas la coupe la plus courte que Millie a eue, ayant déjà rasé ses cheveux pour jouer Eleven, mais c'est un gros changement!

5. Sarah-Jeanne Labrosse

Sarah-Jeanne ose lorsque vient le temps de changer de coupe et de couleur. La comédienne a fait confiance à David D'Amours pour expérimenter pour un rôle, avec une frange fournie et une coloration en blocs de couleur.

6. Gloria-Bella

Gloria-Bella Brisson a surpris tout le monde en se faisant couper les cheveux plus courts que jamais, avec un carré effilé qui lui va à ravir.

7. Camila Cabello

Le changement capillaire de Camila est passé par une couleur miel qui nous rappelle que l'été n'est pas du tout terminé.

8. Emma Chamberlain

Le changement capillaire d'Emma en est un drastique. De longueurs châtaines, elle a opté pour un carré court blond polaire. Tout semble lui aller.

9. Audrey-Louise Beauséjour

Changement subtil, mais présent, la chouchou de Star Académie 2022. Une coupe un peu plus courte et des mèches gorgées de soleil pour la chanteuse.

10. Sam-Éloi Girard

Cette transformation a fait chavirer bien des esprits qui aimaient les longs cheveux bouclés de Sam-Éloi. Il a tout rasé!

11. Claudia Bouvette

Claudia est passée d'un bleu ciel à un jaune électrisant pour faire la tournée des scènes au Québec.

12. Doja Cat

Doja Cat n'en pouvait plus d'avoir des cheveux. Elle a décidé de tout raser, sourcils inclus. Ça lui a fait un bien fou! C'est libérateur et elle joue également avec le maquillage de ses sourcils.

13. Maisie Williams

L'actrice de Game of Thrones a elle aussi choisi de tout raser. Maisie aime jouer avec son look et celui-ci lui va très bien.

14. Pézie Beaudin

On aimait beaucoup le rose barbe à papa de Pézie, faite au salon chez Marcus. On a aussi regardé avec beaucoup d'attention son changement estival, une chevelure lavande sublime.

15. KJ Apa

Terminé le look Archie pour KJ Apa. Celui-ci a fait raser toute sa chevelure et revient à un brun naturel, contrairement au roux de son populaire personnage.

16. Emma Watson

Emma a récemment tout coupé pour une campagne de la maison de haute couture Prada. Elle n'avait pas eu les cheveux aussi courts depuis 2010.

