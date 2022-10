10 choses à savoir sur Catherine Bastien, créatrice de contenu et candidate de télé-réalité

Partager







Que vous suiviez Catherine Bastien depuis longtemps ou que vous apprenez à la connaître avec son entrée mouvementée à Occupation Double Martinique, découvrez mieux qui est la jeune femme.

La bisbille qui sévit présentement dans la téléréalité va au-delà de l'émission. Les relations entre plusieurs influenceurs sont tendues et Catherine fait bien jaser.

Voici 10 choses à savoir sur l'influenceuse Catherine Bastien.

1. Cath Bastien a un compte Instagram en français et un autre en anglais.

Catherine a beaucoup d'abonnés dans les deux langues. Son compte anglophone a 173k abonnés et son compte francophone en a 45.4k. Présentement, c'est la production de téléréalité qui contrôle les accès. Elle a également une chaîne YouTube de bien-être, fitness et motivation de 29.7k abonnés.

2. Catherine a fait des compétitions de fitness.

La santé et l'entraînement sont des passions de la créatrice de contenu, qui a toujours su faire transparaître le tout à travers ce qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Catherine a fait des compétitions de fitness pendant longtemps, mais s'est distancée de cette discipline lorsque les critères sont devenus incohérents avec la pratique.

3. Catherine est coanimatrice du podcast Un P'tit Talk avec Audrey Deslauriers.

Leur baladodiffusion est un projet qu'elles caressaient depuis un bon moment. Les deux amies de longue date veulent partager des discussions, des réflexions, des outils et des conseils avec des professionnels en plus d'avoir des conversations avec des invités qui ont vécu des situations particulières.

4. Catherine a fait une technique policière.

Elle a finalement choisi la voie d'influenceuse et créatrice de contenu, mais à la base, Catherine a étudié pour devenir policière. Son but dans tout ce qu'elle entreprend est d'aider les gens, chose qu'elle retrouve en création de contenu santé et bien-être comme en technique policière.

5. La jeune femme a fait retirer ses implants mammaires suite à une multitude de symptômes inquiétants.

Catherine a eu une augmentation mammaire qui a duré 3 ans et 7 mois. Elle a fait retirer ses implants puisqu'elle a ressenti une trentaine de symptômes reliés au Breast Implant iIlness. Elle a documenté le tout sur sa chaîne YouTube.

6. Catherine a la garde partagée de Rocco, son chien, avec son ex Marc Fitt.

Rocco Fitt a été adopté lors d'un voyage de l'ex-couple au Costa Rica. Les deux anciens amoureux ont voulu faire la garde partagée pour pouvoir profiter de la présence du petit Rocco. Ils se le partagent une semaine sur deux. Rocco a son propre compte Instagram.

7. Le premier emploi de Catherine était dans un St-Hubert.

Cath Bastien n'avait pas l'âge de servir aux tables et encore moins au bar. Elle a fait ses débuts dans le monde du travail dans les cuisines d'un restaurant de la chaîne St-Hubert.

8. Catherine a emménagé chez Elisabeth Rioux après sa rupture.

Elisabeth Rioux ayant acheté une maison récemment à Blainville, c'est elle qui a accueilli son ami lors de sa rupture, pour lui donner un peu de répit. En juin dernier, l'annonce de la rupture de Catherine et Marc Fitt, influenceur fitness et motivation, après onze ans de relation, a surpris les abonnés de Catherine.

9. En 2014, elle a fait partie du calendrier sexy du magazine Summum.

C'était dans la période où le fitness de compétition prenait encore beaucoup de place pour Catherine. Les costumes de latex moulants sont bien sexy.

10. Elle envisage de déménager en Californie.

Après sa rupture avec Marc Fitt, Catherine a passé un long moment en Californie à faire du surf, du yoga, de la méditation et prendre du bon temps. Alors qu'elle se faisait questionner sur son arrivée dans Occupation Double Martinique, elle mentionnait être à la recherche d'un logement dans ce coin chaud des États-Unis.

