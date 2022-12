Les couleurs de vernis qui seront partout en 2023

Partager







Les couleurs que l'on appliquera au bout de nos doigts sont déterminées pour 2023. Suivez le guide pour des manucures réussies à tout coup.

Ongles courts et ronds, longs en amandes, carrés, les couleurs de vernis de l'année 2023 paraîtront bien sur toutes les mains. On ne se le cachera pas, une manucure nous fait sentir bien plus complète. En 2023, on se concentre également sur les finis. Métallique, velours, glacé, les couleurs peuvent être déclinées de différentes manières.

On s'inspire de ces teintes pour des mains de maître!

Voici 6 couleurs que l'on verra partout en 2023.

1) Brun chocolat

Les spécialistes s'entendent sur ce point. En 2023, les couleurs qui nous ramènent à la terre sont des bons choix pour une manucure réussie et passe-partout. Un brun chocolat riche en est la preuve.

Vernis à ongles Take The Espresso de Essie - 13,49$ en Pharmacie

2) Noir gothique-chic

Les griffes sombres sont chics et font un rappel de la mode 90 de laquelle on s'inspire depuis quelque temps.

Vernis à ongles After School Boy Blazer - 8,54$ sur Amazon

3) Rouge nostalgique

Hailey Bieber, Dua Lipa et bien des inspirations mode et beauté ont ravivé l'intérêt pour une manucure rouge classique et élégante. Un intemporel jugé comme la couleur la plus séduisante qu'il soit.

Vernis à ongles Gel Lab Pro Crème rouge classique Deborah Lippmann - 22$ chez Sephora en ligne

4) Nude riche

Des ongles parés d'un nude simple donnent aux mains une allure chic, digne des mannequins internationales.

Vernis Couleur et traitement des ongles perméable Empowered de Quo Beauty- 10,49$ chez Pharmaprix

5) Vert mousse

Le vert a connu un regain de popularité avec la manucure de Selena Gomez. La teinte parfaite à demander à son esthéticienne est un vert mousse riche, mais sobre.

Vernis à ongles En Beau Fusil - 16$ par Bkind

6) Translucide

On célèbre le naturel avec cette tendance transparente. Le vernis au fini glacé ou lustré peut être une touche de finition subtile, mais tout de même notable pour de jolis ongles au quotidien.

Mini vernis à ongles Color Hit transparent - 7$ chez Sephora

