Les 5 coupes de cheveux les plus tendance à essayer cet hiver

Texture, audace, court assumé. Voilà ce qui nous attend pour les tendances côté coupes de cheveux pour l'hiver 2022-2023.

Chaque saison amène son lot de changement et souvent, ça passe par une coupe de cheveux. D'une coupe plus subtile à un changement drastique, tout est possible avec les courants capillaires mis de l'avant pour l'hiver.

Cette année, on remarque une envie de passer au court. Plusieurs célébrités se sont d'ailleurs passé le mot, dont Dixie D'Amelio et Florence Pugh, qui en ont surpris plusieurs en révélant leur nouvelle tête.

Pour votre rendez-vous en salon, inspirez-vous de ces 5 coupes de cheveux tendances pour la saison.

1. Le Lop

Plus court que le Bob et plus long qu'une coupe crop, le Lop est une longueur audacieuse qui donne un style inspiré des années 90. Assumée, elle vous donnera des airs rebelles.

2. La coupe texturée à frange courte

La frange rideau de toutes les manières possibles n'est pas prête à faire ses adieux, mais elle laisse tout de même une place de choix pour la frange courte accompagnée de cheveux aux pointes plus brutes. Le côté imparfait des pointes et la texture conférée aux cheveux vous feront une tête prête à toutes intempéries.

3. Le pixie moderne

Oser le pixie, c'est se donner un nouvel élan. Une coupe aussi courte est soit très réfléchie ou au contraire, un coup de tête. Dans tous les cas, le pixie trouve sa place dans la liste d'inspiration hivernale pour son aspect fille cool. Chic et unique, la coupe pixie moderne donne un rendu sublime sur tous les types de cheveux.

4. La coupe dégradée Butterfly

Le dégradé Butterfly respire le glam et infuse une dose sexy aux longueurs. De plus en plus de personnes reproduisent les brushings de salon à la maison avec des outils accessibles. Ainsi faisant, on adore la facilité de cette coupe volumineuse aux mèches effilées. En bonus, on accompagne la coupe d'une frange rideau pour un maximum d'effet.

5. Le Shag 70

Même si les années sont passées, l'engouement pour la coupe Farrah Fawcett reste bel et bien d'actualité. Des cheveux ondulés en plusieurs étages, d'où le shag, avec une frange qui accentue le visage et une séparation au milieu.

