14 couples de célébrités dont la grande différence d'âge fait jaser

Les jeunes célébrités, surtout féminines, font beaucoup jaser lorsqu'elles affichent une relation avec quelqu'un de plus âgé qu'elles.

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont révélé cette semaine être un couple non exclusif et ont soulevé la question de différence d'âge de leur couple. On se penche sur ceux qui s'affichent ensemble face aux opinions divergentes. L'amour a-t-il un âge? Ces vedettes répondraient non.

Découvrez 14 couples de célébrités qui ont un grand écart d'âge.

1. Billie Eilish et Jesse Rutherford

Écart d'âge: 10 ans

AFP

Lors de l'annonce de leur couple à l'automne 2022, la chanteuse de 21 ans et le musicien de 31 ans ont fait couler beaucoup d'encre. La véritable raison derrière ce sourcillement public est que Jesse est dans l'entourage de Billie depuis que la jeune femme à 15 ans.

2. Austin Butler et Kaia Gerber

Écart d'âge: 10 ans

Le couple est bien assorti, certes, mais l'écart d'âge laisse plusieurs personnes pantoises. Austin, 31 ans, et la mannequin Kaia Gerber, 21 ans, sont ensemble depuis la fin de décembre 2021.

3. Chris Evans et Alba Baptista

Écart d'âge: 16 ans

Déclaré l'homme le plus sexy de 2022, Chris Evans, 41 ans, a créé un effet de surprise lorsqu'il a appris au public qu'il était en couple depuis plus d'un an, tout en restant sous le radar des paparazzi. Sa flamme est Alba Baptista, 25 ans, une actrice d'origine portugaise. Il existe très peu de photos des tourtereaux.

4. Nick Jonas et Priyanka Chopra

Écart d'âge: 10 ans

Le tiers du groupe Jonas Brothers est âgé de 30 ans et Priyanka, Miss Monde 2000 et actrice, en a 40. Les amoureux se sont mariés en 2018 et ont aujourd'hui une fille.

5. Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio

Écart d'âge: 21 ans

On apprenait récemment que leur couple n'est pas exclusif, mais la mannequin et l'acteur se fréquentent. Toutefois, Leonardo DiCaprio est connu non seulement pour son grand talent, mais également parce que celui-ci rompt avec ses copines, exclusivement des mannequins, lorsqu'elles atteignent la mi-vingtaine. Rappelons que Leo a 48 ans et Gigi, 27.

6. Elle Fanning et Max Minghella

Écart d'âge: 13 ans

Comme pour plusieurs histoires d'amour à saveur hollywoodienne, Elle, 24 ans, et Max, 37 ans, se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Ils sont ensemble depuis plus de quatre ans.

7. Nikki Reed et Ian Somerhalder

Écart d'âge: 10 ans

On apprenait en ce début d'année que Nikki Reed, 34 ans, et Ian Somerhalder, 44 ans, attendaient un deuxième enfant. Les stars de Twilight et The Vampire Diaries sont ensemble depuis janvier 2015.

8. Blake Lively et Ryan Reynolds

Écart d'âge: 11 ans

Le couple chouchou d'Hollywood attend un quatrième enfant. Leur amour dure depuis 2011. Avant Ryan Reynolds (46 ans), Blake Lively (35 ans) a fréquenté Penn Badgley et Leonardo DiCaprio.

9. Zoë Kravitz et Channing Tatum

Écart d'âge: 8 ans

Le public a été surpris par ce couple puisqu'on savait Channing, âgé de 42 ans, divorcé, mais pas Zoë, qui, elle, a 34 ans, mariée de 2017 à 2021. Ils filent le bonheur depuis 2021.

10. Sydney Sweeney et Jonathan Davino

Écart d'âge: 12 ans

La star d'Euphoria, qui a 25 ans, est fiancée depuis mars 2022 à Jonathan Davino, un homme d'affaires de 37 ans avec qui elle partage sa vie depuis 2018.

11. Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger

Écart d'âge: 10 ans

L'acteur hollywoodien de 43 ans et la fille d'Arnold Schwarzenegger, 33 ans, sont mariés et ont un enfant ensemble.

12. Beyonce Knowles et Jay-Z

Écart d'âge: 12 ans

Les deux prodiges de la musique sont ensemble depuis plus de 20 ans et mariés depuis 2008. Ensemble, ils ont trois enfants. La différence d'âge ne les affecte clairement pas alors que Beyonce a 41 ans et Jay-Z, 53.

13. Kris Jenner et Corey Gamble

Écart d'âge: 25 ans

La matriarche Jenner aujourd'hui âgée de 67 ans partage sa vie avec un homme de 42 ans depuis environ huit ans et il a pris une place de choix dans le clan Kardashian-Jenner.

14. Britney Spears et Sam Ashgari

Écart d'âge: 13 ans

Après s'être libérée de sa tutelle, Britney Spears (41 ans) s'est offert un mariage festif auprès de son partenaire des dernières années, Sam Ashgari (28 ans). Les amoureux se sont rencontrés sur le tournage d'un vidéoclip de Britney en 2016 et ont rendu leur relation officielle en janvier 2017.

