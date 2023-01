14 couples durables de la téléréalité québécoise

Partager







Les émissions de téléréalité créent des couples l'instant d'une saison, mais rares sont ceux qui durent une fois de retour à la maison.

• À lire aussi: Rupture pour ce couple de téléréalité controversé

• À lire aussi: Une première photo de couple officielle pour ces candidats de télé-réalité

Dans une émission de téléréalité, le couple correspond généralement à un choix stratégique pour atteindre la finale et gagner les grands honneurs. Dans les semaines et les mois suivant le retour à la réalité, plusieurs de ces couples finissent par rompre. Toutefois, certains couples défient le temps et perdurent pour le plus grand bonheur de ceux qui les ont vus naître. On a aussi parfois droit à des histoires d'amour qui débutent sans les caméras, mais qui sont tout aussi surprenantes!

Voici 14 couples durables de téléréalité québécoise.

1. Claudie Mercier et Mathieu Pellerin

Le couple de Claudie et Mathieu a pris forme en 2019 à Occupation Double Afrique du Sud. On se souvient bien des moments cocasses auxquels on a eu droit avec la passion de Claudie pour Mathieu! Le couple habite ensemble et ils ont adopté des animaux, Louise et Guimauve (Guigui, pour les intimes).

2. Noémie Marleau et Vincent Beauregard

Les gagnants d'Occupation Double Chez Nous en 2020 sont encore ensemble et semblent filer le parfait bonheur. Les projets fleurissent pour les amoureux, dont le Café Noma pour Noémie Marleau et des voyages dans des lieux paradisiaques.

3. Stacey Gianno et et Jamie Watt

De la même cuvée que Noémie et Vincent, Stacey et Jamie sont toujours ensemble et leur couple est plus fort que jamais. Ils ont récemment vendu leur condo de Québec et prévoient de voyager avant d’officiellement trouver leur prochain logis.

4. Andréanne Moran et Carl Lacourse

On peut vraiment dire que 2020 aura été une année exceptionnelle pour Occupation Double, l'édition Chez Nous. Un troisième couple poursuit toujours son chemin : ensemble, ils ont officiellement eu le premier bébé OD, Chad.

5. Marek Côté et Jade Cousineau

Ces participants de L'île de l'amour saison 1 semblent toujours en amour. Leur dernière photo ensemble remonte toutefois à l'été 2022.

6. Steven Dorcelus et Ines Lalouad

Les grands gagnants d'Occupation Double dans l'Ouest ont une relation durable. Les tourtereaux partagent souvent ensemble des moments dans les réseaux sociaux.

7. Megan Guénard et Shady Elnahas Oly

Les Insulaires de L'île de l'amour saison 2 ont partagé une magnifique photo du temps des Fêtes qui démontre qu'ils sont toujours en amour.

8. Aïssa St-Jean et Walide Aouadi

Au vu de ses dernières publications dans Instagram, le couple de la plus récente saison d'Occupation Double en Martinique a su se donner une chance, à son retour dans la vie quotidienne. Le pari est réussi!

9. Clodelle Lemay et Alex Yelle

Occupation Double dans l'Ouest aura été l'élément déclencheur du couple Clodelle et Alex. Depuis, les deux ont su apprendre à se connaître, à l'extérieur de l'expérience, et semblent être toujours ensemble.

10. Marilou Lacharité et Jacob Heiniger

La surprise de taille des couples de téléréalité! Marilou Lacharité, de la première saison de L'île de l'amour, est en couple avec Jacob Heiniger, de la seconde saison. Les deux ont même emménagé ensemble à la fin de 2022.

11. Anne-Catherine Leclerc et Cédric Chabot

Leur histoire télévisuelle s'est terminée promptement sur le tapis rouge d'Occupation Double Chez Nous, mais ils forment un couple qui a le vent dans les voiles! Ils sont fiancés et ont accueilli un bébé, Harry, en 2022.

12. Alexandra Lapierre et Yannick Martel

Les amoureux d'Occupation Double dans l'Ouest ont aussi surpris le public en annonçant être ensemble en janvier 2022. Depuis, ils sont devenus parents du petit Logan.

13. Alex-Anne Aubé-Kubel et Louis-Phillipe Pelletier

Au fil de leur aventure à Occupation Double Afrique du Sud, on n’aurait pu imaginer ces deux-là former un couple. Pourtant, leur passion de bouger (et plus encore) les a menés à l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre aujourd’hui, même s’ils sont parfois à distance à cause de leurs sports respectifs.

14. Clémence Thibeaud et Mickaël Deschênes

Le couple de la dernière mouture d'Occupation Double respire le bonheur depuis que les candidats sont revenus de la Martinique.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s