13 deux-pièces assortis dans lesquels passer tout l'été

On en voit partout et pour toutes les occasions: les deux-pièces font fureur. On en a déniché dans lesquels passer tout l'été.

À porter entièrement ou partiellement, les deux-pièces assortis sont particulièrement populaires cet été. Il y en a des très stylés; certains sont en lin, d'autres sont en coton, quelques-uns sont ouatés.

Voici 13 deux-pièces dénichés pour garnir votre garde-robe estivale.

1) Deux-pièces en filet imprimé marbré Forever 21 – 10$ le haut et 10$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

2) Deux-pièces haut volanté et jupe paysanne Twik chez Simons – 49$ le haut et 79$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

3) Deux-pièces avec haut court à volants et jupe portefeuille MakeMechic sur Amazon – 38,93$

Courtoisie

Acheter ici

4) Deux-pièces en mélange de lin rayé Penningtons – soldé à 41,96$ le haut et à 39,16$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

5) Deux-pièces sport en ratine Ardène – soldé à 7$ le haut et à 11,20$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

6) Deux-pièces haut croisé avec anneau et jupe fendue Urban Planet – soldé à 10$ le haut et à 12,50$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

7) Deux-pièces Everyday Linen de Girl Crush Gang – 80$ le haut et 80$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

Courtoisie

Acheter ici

9) Deux-pièces ample en coton Old Navy – soldé à 29$ le haut et à 17$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

10) Deux-pièces en satin Urban Planet – soldé à 12,50$ le haut et à 10$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

11) Ensemble floral Ardène – soldé à 10,43$ le haut et à 11,13$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

Courtoisie

Acheter ici

13) Deux-pièces décontracté Safrisior sur Amazon – 59,10$

Courtoisie

Acheter ici

