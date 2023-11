Voici les favoris de vos rédactrices pour le mois d'octobre 2023

Partager







Un autre mois est passé, d'autres produits ont été testés et approuvés par la rédaction. On vous présente nos favoris pour octobre 2023.

Un dixième mois s'est écoulé pour 2023, encore une fois en un clin d'oeil. Mais encore une fois également, nous avons des coups de coeur à partager pour que vous aussi soyez charmés!

Anne-Sophie Lamer:

Timbre pour le traintement de l'acné à l'acide salicylique Peace Out, 26$ chez Sephora

Sauver la peau contre l'acné, un timbre à la fois. Les timbres de Peace Out sont des superhéros contre les éruptions cutanées indésirables. Les timbres sont discrets et particulièrement efficaces avec l'acide salicylique encapsulé, le rétinol et l'extrait de feuille d’aloès.

Fard à joues Cloud Paint de Glossier, 27$ chez Sephora

Les fards à joues Cloud Paint ont fait leurs preuves depuis l'arrivée de Glossier dans nos trousses à maquillage. La teinte «Puff» donne l'effet d'un teint frais, dispo et lumineux, comme on l'aime. La formule permet d'en mettre plus ou moins selon nos envies, c'est un produit qui peut se hisser au rang de culte.

Pantoufles rétro souriantes, en solde à 15$ sur Amazon

Tout Gen Z qui se respecte a des éléments à l'effigie des bonshommes souriants. Ces chaussons confortables sont bien répandus et pour cause, car ils nous rendent heureuses à tout coup.

Huile fortifiante pour cuir chevelu romarin et menthe de Mielle, 19$ sur Amazon

Il y a quelques mois, on entendait parler de cette huile comme étant miraculeuse pour la pousse des cheveux. C'est désormais testé et approuvé, cette huile est un produit dont on ne pourrait plus se passer dans la routine de soins capillaires.

Rosalie Simard:

Fard à joues mat Soft Focus de Quo Beauty, 14$ chez Pharmaprix

La couleur peut sembler intense à première vue, mais elle donne un effet bonne mine parfaitement adapté aux looks beauté de l'automne. Mon combo du moment est de superposer ce fard à jour à celui en teinte Pure, pour un teint sculpté et lumineux.

Pantalon StretchTech à jambe large, à ourlet fendu et taille haute, 22$ chez Old Navy

Sincèrement, ces pantalons ont été achetés sur un coup de tête, et c'est l'un des meilleurs coups de tête vestimentaires à avoir. Ils sont légers et des plus confortables, en plus de ressembler à s'y méprendre à un pantalon plus chic lorsque vous l'agencerez à un veston ou un tricot classique. Un plus, on peut facilement porter des caleçons chauds ni vus ni connus en dessous.

Bottes de neige en automne et hiver à semelle plateforme, 34$ sur Amazon

Sans dormir avec ces bottes aux pieds, ce n'est pas mentir que de dire qu'elles sont portées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur presque 24 heures par jour depuis que les températures ont chuté. Elles sont un superbe dupe pour les UGG afin d'embarquer dans la tendance sans casser sa tirelire.

Le polo jersey coton bio à manches longues, 50$ chez Simons

Un coup de coeur pour les hommes! Le copain adore le confort et la douceur des polos à manches longues. Ces chandails, parce qu'il en possède en plusieurs couleurs, sont aussi faciles à porter en semaine, au travail, qu'en look plus détendu la fin de semaine. Vos yeux ne seront pas déçus non plus! Un bon cadeau de Noël à mettre sous le sapin pour votre copain.

