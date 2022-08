10 fermes du Québec à visiter ce week-end pour profiter des fraises et framboises d'automne

Partager







Un évènement pour les foodies prend place du 12 au 14 août dans diverses fermes à travers le Québec.

Festifraîches est un nouveau happening d'été pour découvrir les fraises et les framboises d'automne à travers huit régions participantes. Une occasion pour profiter pleinement de la seconde période d’abondance des fraises et framboises en plus de profiter des plaisirs en plein air de la saison.

Festifraîches propose de partir à la découverte des petits fruits rouges disponibles jusqu'aux premières gelées d'octobre avec au programme des mini-marchés éphémères, des dégustations de produits du terroir, des soupers, de la musique, des ateliers culinaires et du divertissement . Une occasion parfaite de découvrir les cultivateurs de votre région lors d'une escapade gourmande originale. Le décor sera aussi parfait pour quelques photos afin de marquer la fin de votre été.

Découvrez les 10 fermes participantes aux Festifraîches:

Centre-du-Québec

En plus de vous procurer fruits et légumes frais, la ferme Le Pré Gourmand propose une slush aux fraises incomparable et un sorbet à faire rêver, disponibles en dégustation. Un souper raclette est également prévu le samedi soir avec des produits du terroir. .

1860 Ch. Craig, Tingwick

Chaudière-Appalaches

Sur place à la ferme Genest, une bonne vieille épluchette de maïs. Un must de la période estivale! Des artisans seront aussi présents et ce sera l'occasion de vous procurer fruits et légumes directement du cultivateur, à quelques minutes des ponts.

2091, route Marie-Victorin, Lévis (secteur Saint-Nicolas)



Barbecue country, fiesta latine, ateliers de cuisine, feux d'artifice, la ferme Jarold a un programme chargé pour vous faire découvrir leurs fruits rouges et leurs produits. L'activité improvisée parfaite entre amis pour la fin de semaine.

9195 QC-279, Saint-Charles-de-Bellechasse

Gaspésie

Non seulement vous pourrez déguster leurs fraises et des produits locaux dans le décor enchanteur de cette ferme gaspésienne, mais il y a un 2 pour 1 sur les verres de vin. Santé!

255 Avenue du Viaduc, St-Siméon

Laval

Plusieurs connaissent déjà la ferme Forget pour y avoir fait un tour dans le labyrinthe ou pour une séance photo dans les tournesols. Le lieu sera hôte des Festifraîches et c'est une délicieuse occasion de passer du temps à l'extérieur.

7901 Avenue Marcel-Villeneuve, Laval

Laurentides

Destination agrotouristique urbaine, peut-être y êtes vous déjà allé cueillir des pommes. Cette fois-ci, découvrez leurs juteuses framboises et du même coup leur fermette et leur bassin. L'endroit est sublime, et ils acceptent les chiens en laisse.

1748, rang du domaine, Saint-Joseph-du-Lac

Lanaudière

Les fraises et framboises de Fraises Gaétan Roy sont savoureuses, encore plus quand on profite de sa journée pour aller les cueillir directement. En amoureux, seul ou entre amis, vous serez enchantés par les saveurs d'ici et l'ambiance de l'endroit.

1015 Chemin Joliette, Lanoraie

Montérégie

Aller aux Jardins Abbotsford pour profiter des petits fruits rouges, repartir avec un bouquet de fleurs séchées. Pour les Festifraîches, un foodtruck sera sur place et vous pourrez participer à des ateliers de cuisine et mixologie. La ferme maraîchère vous charmera à coup sûr. Vous voudrez y retourner à plusieurs occasions!

2355 QC-112, Saint-Paul-d'Abbotsford

Si vous n'êtes pas familier avec La Belle de Coteau-du-Lac, vous serez émerveillé par le site enchanteur. Magnifiques fleurs, installations parfaites pour quelques photos Instagram, produits du terroir, ferme avec savoureux fruits, légumes et viandes sont leurs spécialités. Les Festifraîches est l'occasion parfaite de visiter l'endroit. Pour être certain de profiter de votre journée, il est préférable de réserver.

75, route 201, Coteau-du-Lac

Outaouais

Chez eux, à l'occasion des Festifraîches, vous aurez l'occasion de goûter des alcools fins en symbiose avec les fruits à l'honneur. Au menu également, du yoga, des ateliers et des exposants. Le Domaine Mont-Vézeau est une fraisière et un vignoble dans le magnifique paysage de l'Outaouais. Rien qu'avec ces mots, on a envie d'y passer des heures.

365 Québec 321, Ripon

