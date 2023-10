Selon une étude québécoise, les Gen Z préfèrent la monogamie

Partager







Voilà, c'est dit, plus de raison de penser que le couple monogame s'éteindra. Au contraire, une majorité de Québécois de la génération Z désire ce modèle.

On entend parfois des histoires d'horreur de la dating life: rencontres douteuses, rendez-vous désastreux, peur, panique de l'engagement, jouer sur deux violons, se faire ghoster, toutes des choses susceptibles de donner des sueurs froides à quiconque souhaite trouver l'amour. On peut comprendre le découragement, alors que plusieurs souhaitent au fond tomber amoureux à la manière d'un film Hallmark et vivre heureux à deux.

Une étude commanditée par l'application de rencontres en tous genres Fruitz a été menée par la firme Léger afin d'en savoir plus sur les habitudes et attentes de la génération Z face aux relations amoureuses, et les résultats sont pour le moins surprenants.

Le sondage mené sur 501 Québécois âgés de 18 à 24 ans a révélé que 76% d'entre eux se projettent dans une relation sérieuse dans le futur. C'est donc une large majorité de Gen Z qui désire recréer le modèle monogame que l'on connait depuis longtemps.

On apprend dans cette étude que les critères les plus recherchés dans une relation amoureuse, toujours selon les interrogés, sont la confiance et la loyauté. La moitié des répondants ont nommé ces éléments en tête de liste. Par la suite, on retrouve la communication, le respect et enfin les valeurs communes. C'est donc ce qui prévaut pour s'engager dans une relation amoureuse à long terme chez les 18-24 ans au Québec.

Et pour s'engager dans une relation amoureuse, il faut toutefois trouver la personne qui nous convient. Pour s'y faire, ce sont encore les méthodes classiques qui prévalent. Plusieurs connaissent leur partenaire grâce à leur milieu scolaire, par des amis ou par leur lieu de travail. Plus de 83% des répondants n'utilisent pas d'application de rencontre, mais 42% d'entre eux en ont fait usage dans le passé pour connaître de nouveaux visages. Ce sont plutôt les générations au-dessus des 18-24 ans qui font usage régulier des applications pour rencontrer l'amour.

Bonne recherche de l'amour!

